Emmanuel Macron appelle à la fin de "l'insouciance"

Entre les virées maritimes du Président de la République en jet-ski cet été qui consomme du 5 litres/h et les déclarations appelant les Français à se faire à l'idée d'une fin de "l'abondance", il y a une forme de paradoxe, à la limite du supportable. Combien de Français n'ont pas attendu ce revirement pour ne pas partir en vacances faute de moyens ? Combien de Français s'interrogent sur la manière dont ils vont financer les études de leurs enfants ou tout simplement remplir le "caddy" de courses à la fin de semaine ou payer la note de chauffage cet hiver ?

Bien évidemment qu'on ne peut pas reprocher à un élu d'avoir une lueur de lucidité sur la situation économique et sociale ? Enfin pourrait-on dire ! Sauf que passer de l'insouciance à la remise en cause du modèle de l'abondance en quelques jours, il y a de quoi s'interroger sur la capacité des élus à comprendre le "vrai" quotidien d'un grand nombre de Français. Certains s'accorderont à dire qu'on peut quand même prendre du bon temps... et on répondra "fort heureusement"... sauf qu'il y a des symboles qui ont valeur de totem en terme d'expression politique.

Bien évidemment, nous sommes en nombre à avoir compris depuis longtemps que "insouciance" et "abondance" sont derrière nous.

Du coup, que faut-il comprendre ? On a vraiment la tête dans le mur à très brève échéance ? Ou y-a-til encore un espoir ? Finalement, entre les actes et les déclarations, il y a une forme de bipolarité avec laquelle on a bien du mal à se situer.

Laurent Guillaumé