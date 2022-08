110 donneurs à la collecte de sang de Givry dont Lilou du Givry Starlett Club pour son 1er don.

110 donneurs se sont présentés dont 19 nouveaux. Parmi les nouveaux il y avait 15 "vrais" nouveaux et 4 personnes réveillées après 20 ans de sommeil.

C’est un bel acte de solidarité que représente la venue de ces nouveaux donneurs pour ceux et celles qui ont besoin d’être transfusés. Coralie, Lilou, Quentin et les autres nouveaux sont la relève pour l’amicale.

Coralie, maman de Lilou, nous explique son geste : « Depuis 15 ans, je me dis qu’il faut que j’aille donner mais je ne l’ai jamais fait, je n’ai jamais pris le temps. Cette fois au retour des vacances, j’ai vu qu’il y avait des créneaux de disponibles à cette collecte et avec ma fille on s’est inscrites. »

Lilou fait partie des championnes du monde du Givry Starlett Club Danse Pompons, elle vient juste d’avoir 18 ans : « je me suis dit : un jour je peux avoir besoin de sang et j’ai pensé aussi aux autres, c’est ce qui m’a vraiment motivé. »

Quentin, lui, est sapeur-pompier volontaire à la caserne de Givry, une bonne raison pour être donneur bénévole à l’amicale.

L'amicale était sur un nuage et tenait à partager son bonheur et sa reconnaissance auprès de toutes ces personnes qui se sont déplacées ce mercredi matin.

Colette, présidente de l’amicale : « Un énorme merci à tous. Par contre deux donneurs ont fini leur carrière, limite d’âge : Christian Mellenotte et Françoise Prost, un merci particulier pour leur engagement généreux. »

Il était bien nécessaire d’avoir 3 médecins et 5 infirmières pour pouvoir s'occuper de ces 110 donneurs.

Les 14 bénévoles de l’amicale ont accueilli les donneurs et préparé la collation qui leur était servie pour reprendre des forces après avoir donné leur sang.

Pour les collectes, n’oubliez pas de prendre rendez-vous sur le site de l’EFS.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux