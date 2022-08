A l’occasion de l’inauguration du quai Gambetta 3 concerts ont été proposés au public présent

Le photoreportage info-chalon.com

Samedi, place du Port Villiers, dans le cadre de l’inauguration du quai Gambetta, à partir de 18 heures 30 avait été programmé 3 concert avec en première partie :

Marie Harper, une chanteuse chalonnaise pleine de talents aux influences variétés françaises et internationales !

Annsobad, une chanteuse originaire de l'agglomération chalonnaise, au chant et à la guitare aux influences rock-folk à la voix captivante !

Et pour terminer le trio ‘Marie Madeleine’ composé de Marion au chant et clavier, Arnaud au chant et clavier et Pascal à la basse aux influences underground au mainstream en passant par du rap au jazz et à la chanson française.

J.P.B