Les Vieux Pistons Chalonnais renouent avec le succès

C'est aux aurores qu'info-chalon.com s'est projeté aux abords de l'étang de Lux afin d'admirer en toute tranquilité loin du tumulte ce concentré de machines agricoles et autres vieilles carrosseries. Un plongeon en arrière dans ce qui a fait toute l'histoire de la révolution industrielle. Du petit, du grand, de la vapeur, du diesel et autres... tout y passe ce dimanche à l'invitation de l'association des Vieux Pistons Chalonnais qui organise sa 6e Edition.

Et dès le matin, le public a répondu en nombre à ce rendez-vous, désormais inscrit comme LE rendez-vous national. Et franchement pour celles et ceux qui apprécient l'Histoire et le savoir-faire du machinisme agricole, n'hésitez pas à vous rendre à Lux jusqu'à ce dimanche soir. Il suffit de suivre les panneaux et d'accéder aux parkings ! Buvette et restauration sur place ...

L.G