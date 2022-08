BOIS DE MARLOUX - "Porteurs de cette mémoire qui ne s'efface pas"... 78 ans après on se souvient

Depuis maintenant 78 ans, chaque dernier dimanche d'août, une cérémonie, organisée à l'initiative du Comité Intercommunal pour l'organisation des cérémonies du Bois de Marloux, rappelle ces heures tragiques de notre histoire locale. En ce dimanche 28 août, on s'est retrouvé pour commémorer l'anniversaire de cette barbarie sans nom devant le monument érigé un an après les faits.

Une commémoration en présence de Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire, Louis Margueritte et Rémy Rebeyrotte - députés de Saône et Loire, Oliver Tainturier - Sous Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, Sébastien Martin, 1er vice-président du Conseil départemental de Saône et Loire et Président du Grand Chalon, Nathalie Leblanc - Vice Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté, Gilles Platret, maire de Chalon, Olivier Grosjean, maire de Dracy-le-Fort, Christophe Hannecart, maire de Saint-Martin-sous-Montaigu, Sylvie Landré représentant le maire de Mellecey, et Dominique Juillot, maire de Mercurey et de nombreux élus locaux et les autorités de la compagnie de gendarmerie de Chalon sur Saône, de la base pétrolière interarmées ou des sapeurs-pompiers chalonnais et de l'Unité Locale de la Croix Rouge du Chalonnais.

Commencée par un dépôt de gerbe au monument du Bois de la Garenne à Châtenoy-le-Royal, cette matinée du souvenir s’est achevée au cimetière de Saint-Martin-sous-Montaigu par un recueillement sur la tombe d’Emile Voarick, ancien maire de la commune, à l’origine avec d’autres amis résistants de cette manifestation.

"Porteurs de cette mémoire qui ne s'efface pas"

Comme habituellement, la lecture du message commun du Comité intercommunal est revenu Gilles Platret, rappelent "les heures sombres de la fin de la guerre", le devoir " de s'incliner respectueusement à l'ombre de ces mausolées qui ne disent pas leurs noms". Le maire de Chalon-sur-Saône a marqué le moment évoquant " la foi en l'avenir, le sang n'a pas sêché sans féconder cette terre".

Laurent Guillaumé