L’Orchestre d’Harmonie St Rémy/les Charreaux : une rentrée musicale 2022/2023 pleine de projets.

Il n’y a pas que les élèves des écoles qui vont faire leur rentrée, pour la saison 2022/2023, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de St Rémy/Les Charreaux vont eux aussi retrouver leur pupitre à la salle de répétition de l’Espace Florent Pagny.

Une rentrée qui sera suivie d’une prestation à Givry le 4 septembre, sans oublier la présence de représentants de l’orchestre au forum des associations à St Rémy et à Chalon sur Saône le samedi 3 septembre. Cette présence à ces forums va permettre aux personnes de prendre des renseignements pour inscrire leurs enfants à l’école de musique, pour s’inscrire eux-mêmes ou éventuellement pouvoir rejoindre l’ensemble instrumental de l’orchestre.

Tous ceux et celles qui le souhaitent et qui pratiquent un instrument : saxophone, trompette, trombone, basse, etc… peuvent postuler pour entrer dans l’orchestre d’harmonie, ils seront les bienvenus.

Les membres du CA se sont réunis jeudi 25 août pour préparer la nouvelle saison. Il a été évoqué les gros projets comme le déplacement en Allemagne fin octobre dans le cadre du jumelage musical St Rémy/Niederlinxweiler, les festives 2023, les concerts prévus aux Charreaux et à St Rémy et d’autres sujets qui seront abordés en temps voulu.

Emilie Desbrières, cheffe de l’orchestre a donné les grandes lignes musicales en termes de choix des œuvres qui seront travaillées pour les futures prestations.

D’autres projets pour l’école de musique ont été abordés comme l’ouverture éventuelle d’une classe découverte des instruments où l’enfant pourra tester successivement les instruments sur une certaine durée dans le but trouver celui qui lui convient le mieux. Cette classe sera dans la continuité des cours d’éveil. Une idée qui va faire son chemin et peut être voir le jour à la rentrée 2023.

Les répétitions ont lieu les jeudis soir, là aussi une réflexion est menée sur les horaires afin que chacun s’y retrouve et que le créneau imparti à la répétition soit le plus efficace possible.

Musiciens, musiciennes, préparez vos instruments, le grand jour c’est jeudi 1er septembre, soyez nombreux, il va y avoir de la note sur les pupitres avec de beaux programmes à la clé.

Rappel : Les inscriptions et/ou réinscriptions des élèves à l’école de musique se dérouleront samedi 10 septembre de 10h00 à 12h30 Espace Florent Pagny.

Coordonnées école de musique : Denis Desbrières : 06 13 92 63 74 ou [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com › harmoniesrc

C.Cléaux