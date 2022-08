7 accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire ce lundi après-midi

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont été encore bien sollicités ce lundi après-midi.

Si on se contente d'évoquer les accidents de la route, pour l'après-midi de ce lundi, ce sont pas moins de 7 interventions qui ont lieu. Sur la RD17 à Prissé, les sapeurs-pompiers sont intervenus suite à un chox entre une voiture et une mobylette. Un jeune homme a été pris en charge pour des douleurs au genou et à la main. A Diconne, peu avant 15H30, deux blessés ont été pris en charge dans un accident de la route. Route de Lyon à Mâcon, c'est un scooteriste, blessé à la tête dans une collision contre une voiture qui a été pris en charge peu avant 17H.

A Châtenoy en bresse, route de Dole, un blessé léger a été pris en charge dans un choc entre une voiture et un poids lourd, peu après 17H. A Mâcon, deux blessés ont été pris en charge après un choc avec leur scooter. A Chateauneuf, à 18h, une jeune femme a été pris en charge suite à une collision, pour des traumatismes au genou. A Mervans enfin, toujours vers 18h, un autre accident de la route a nécessité la prise en charge pour des traumatismes au genou et à la tête.