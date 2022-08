Toqu’Art Bar-Brasserie accueille un nouveau Chef !

« Delphine écoute son cœur et part rejoindre les terres bretonnes », nous confie Cathy Cardoso, la gérante de ce restaurant, bar à tapas, situé quai Ste Marie à Chalon-sur-Saône. Pour son dernier jour et afin de lui rendre hommage, un menu breton à 18 euros, comprenant plat principal (une crêpe salée avec garniture au choix) dessert et un verre de cidre, sera proposé à la clientèle mercredi 31 août.

Et pour fêter l’arrivée du nouveau Chef, fervent biker, la thématique du week-end, dès vendredi donc, sera autour du burger maison (steak haché frais, cheddar, pain maison et frites). Aurélien a auparavant travaillé auprès de plusieurs maisons, en service traiteur également et en brasserie. Il reprendra la suite en proposant une cuisine traditionnelle à partir de produits du marché et en vous réservant quelques surprises culinaires savoureuses !

Renseignements / réservation : Tél. 09 81 97 53 95

SBR