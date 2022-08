L'Union Sportive San Rémoise annonce sa rentrée sportive avec de nouvelles têtes

L'Union Sportive San Rémoise a déjà repris les entraînements depuis le 16 août pour les équipes seniors(es) garçon 1/2 et 3, les filles ainsi que les cadets et juniors. Une reprise avec une nouvelle organisation suite au départ d'Axel Joly pour d'autres challenges. L'occasion pour toute l'équipe de Saint-Rémy de saluer sa présence et son investissement au cours des trois dernières années. Pour le remplacer, le club a fait appel à Nicolas Giornelli, ancien coach à l'Elan Chalon et entraîneur de l'équipe première de l'USSR la saison dernière. Côte staff, ça s'agrandit aussi, avec les présences d'Anthony Marie-Luce en apprentissage et Diego Hernandez, qui sera nouveau BPJEPS Basket.

Le club sera présent au forum des associations de Saint-Rémy ce samedi de 9h à 17h. L'assemblée générale se tiendra le vendredi 9 septembre à 18H30 au gymnase de Saint-Rémy.