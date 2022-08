Sur un Air de Vintage…. ce dimanche 4 septembre au Château de La Loyère

La pandémie n’avait pas permis d’organiser cette traditionnelle Bourse en 2020 et c’est avec grand regret que le club avait été contraint de l’annuler. Lors de l’édition 2018, ce sont 5000 visiteurs et quelques 1200 voitures qui étaient présents sur le site.

Durant cette journée, le Club proposera de redécouvrir cette période qui fût les 30 Glorieuses, synonyme de prospérité pour le pays où l’automobile a pris une grande part.

Il sera proposer de vivre ou revivre ces décennies 1950 – 1960 et de mettre dans l’ambiance de cette époque, le public visiteur, dans un parc verdoyant et arboré. Deux véhicules s’étant illustrés aux 24h du Mans à cette époque seront présents à La Loyère.

Propriétaires de ces années-là, à vos volants. La tenue correspondante serait un plus fort apprécié du public. Et bien évidemment, les autres véhicules jusqu’aux années 1989 sont les bienvenus. L’entrée est gratuite au chauffeur et son accompagnant venant en véhicule d’avant 1989.

Il sera possible également d’admirer également tracteurs, véhicules militaires, 2 roues…. Un espace Rétro-camping sera dédié avec possibilité d’arrivée la veille sous réserve d’inscription. Et enfin la Bourse de pièces détachées qui ravira tous les possesseurs d’anciennes à la recherche de la pièce manquante.

Restauration, buvette, animations et l’entrée est fixée à 2 €.

JC Reynaud