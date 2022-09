Reprise du forum des associations de Châtenoy le Royal ce dimanche 28 Août après 2 années de crise sanitaire.

Pour la ville de Châtenoy le Royal, le forum permet aux associations culturelles et aux clubs sportifs de se faire connaitre auprès des habitants non seulement de Châtenoy mais aussi de ceux des communes voisines.

Cette année, comme par le passé, les visiteurs ont pu assister à quelques démonstrations présentées par les clubs sportifs yoseikan, tennis de table, self défense, etc…

La quarantaine de stands a reçu la visite de Vincent Bergeret maire de la ville accompagné d’élus, de Marie Mercier sénatrice, de Françoise Vaillant conseillère départementale, d’Olivier Grosjean maire de la commune voisine Dracy-le-Fort, de Jean-Marc De Micheli président de l’OMS, de Christian Cuénot président du CDOMS71 et de Louis Margueritte député.

Marie Mercier n’a pas hésité à prendre la raquette et à s’opposer à Jacques Brulé le président du Tennis de table.

Pour une femme, connaitre le self défense peut être très utile, une petite démonstration s’imposait tout naturellement.

Des jeunes sportifs n’ont pas peur d’affronter des adultes aguerris, à l’exemple de cette très jeune fille au stand du yoseikan.

Après cette visite des stands, les organisateurs ont invité les présidents des associations, des clubs et les autorités présentes à se retrouver à l’extérieur du gymnase pour le verre de l’amitié.

C’était, pour le président de l’OMS, le moment propice pour présenter la nouvelle plaquette 2022 / 2024, plaquette qui cette année a été tirée à 3500 exemplaires et a été distribuée par les adhérents des clubs sportifs dès ce lundi dans les boites aux lettres des châtenoyens. Cette plaquette présente les clubs sportifs et les différents lieux où sont pratiqués ces sports. Des remerciements ont été adressés aux clubs et aux sponsors ainsi qu’à la municipalité par le président de l’OMS Jean-Marc De Micheli. Il a ensuite donné la parole aux autorités présentes.

Le forum s’est poursuivi jusqu’à 17h00 ce dimanche, heure du rangement du matériel.

C.Cléaux