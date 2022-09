Sécurité routière : face à la hausse des accidents en Saône-et-Loire, la Police intensifie les contrôles

Avec 30 personnes décédées depuis le 1er janvier 2022 sur les routes de Saône-et-Loire, les chiffres sont alarmants. En ce mois de rentrée scolaire marqué par une forte circulation, les forces de l'ordre renforcent leurs contrôles routiers. Ce mercredi après-midi, une opération menée conjointement par la Police Nationale et Municipale a été organisée au rond-point des Impôts. Plus de détails avec Info Chalon.

17 heures au niveau du rond-point des Impôts, Avenue Pierre Lardy. Sous un soleil radieux, des agents de la Police Nationale et Municipale mettent en place un point de contrôle routier.

Objectif pour les forces de l'ordre : «Renforcer la lutte contre l'insécurité routière, faire de la prévention et de la répression par rapport aux comportements constatés sur la route».

Ce mercredi 31 août, le commandant Valérie Kosica et le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, étaient également présents pour cette opération.

«Nous constatons que certains conducteurs ont encore trop souvent un comportement inadapté surtout après 17 heures», explique le sous-préfet. «Cela nécessite de notre part une réponse à la fois pédagogique mais aussi une forme de répression qui passe par des contrôles routiers».

Face à la presse locale - qu'ils avaient conviés pour ce contrôle, le commandant et le sous-préfet ont mis l'accent sur l'augmentation des accidents de la circulation, rappelant que «les chiffres sont malheureusement très mauvais depuis le début de l'année avec une accélération depuis le printemps et cet été».

Depuis le 1er janvier 2022, 30 personnes ont perdu la vie et 450 blessés, soit une hausse de 14% par rapport à 2021 et 17% par rapport à 2019, sur les routes Saône-et-Loire. L'an passé, on dénombrait 19 morts sur les douze mois.

«Nous revenons à des chiffres similaires avant la crise sanitaire», déplore le sous-préfet qui évoquera «un effet de débridage» et «des nouveaux usages (Ndlr : la trottinette électrique) qui crispent un peu plus les rapports entre usagers».

34 personnes sont décédées sur les routes du département en 2019.

La Police Nationale et la Police Municipale sont totalement mobilisées pour lutter contre ce phénomène de relâchement des comportements sur la route. Une lutte qui se manifeste par une multiplication des contrôles, avec notamment un renforcement des dépistages alcoolémie et stupéfiants.

Fléau majeur en matière d'insécurité routière, la consommation d'alcool est la première cause de mortalité sur les routes.

«Nous allons continuer ces contrôles routiers tant que la situation le nécessitera, c'est-à-dire tant que l'accidentologie ne sera pas revenu à un niveau relativement normal», soutient le commandant Valérie Kosica.

Parmi les appareils à la disposition des forces de l'ordre, un radar de poche très efficace : le cinémomètre TruSpeed de Standby-Mercura qui permet d'effectuer ses mesures à l'aide d'un dispositif de pointage laser avec une portée de 460 mètres.

À noter que, contrairement à une idée reçue, les policiers n'ont aucune obligation de vous montrer la vitesse affichée sur le radar, avec lequel ils ont capté votre excès de vitesse.

Cette opération est aussi une manière pour la sous-préfecture, la Police Nationale et la Police Municipale de lancer un appel au civisme et à la responsabilité de tous les usagers de la route.

«Ce n'est pas seulement avec des contrôles que nous réussirons à diminuer le nombre d'accidents et de tués sur la route», souligne Olivier Tainturier, «Il faut que les conducteurs comprennent eux-mêmes que c'est avec une conduite apaisée qu'ils parviendront à assurer leur sécurité».

Ce contrôle routier était aussi l'occasion de «mettre en évidence la bonne coopération entre la Police Nationale et la Police Municipale».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati