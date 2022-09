Coup de chapeau aux urgences du centre hospitalier de Chalon Sur Saône !

On est toujours à dégainer quand ça ne va pas... il faut aussi le faire et le dire quand ça va. Evidemment que tout système est perfectible, évidemment que dès lors que vous êtes blessé ou dans l'inquiétude de savoir ce que vous avez, vous aimeriez une prise en charge instantannée, sauf que les humains ne sont pas des machines et des actes médicaux qui pourraient prendre quelques minutes peuvent parfois prendre une toute autre tournure.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, on a testé grandeur nature vers 2h du matin, l'appel au centre 15, la mise en relation avec le médecin régulateur et le suivi de ses recommandations, en fonction des symptômes décris au téléphone. Une présence téléphonique bienvaillante et à l'écoute qu'on se devait de signaler.

A 9h, c'est du côté des soins ambulatoires qu'on a pu tester le professionnalisme des équipes chalonnaises, tant à l'accueil administratif que du côté des soins infirmiers et médicaux. Une mention toute particulière à Aurélie, médecin urgentiste du centre William Morey pour sa sympathie et sa prise en charge.

Bravo à toutes et à tous pour votre professionnalisme... et on ne se dit pas à très vite !

Laurent Guillaumé