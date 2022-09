AVIS DE DECES - Monsieur Roger GUILARD

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-DÉSERT



Marie-Christine et Dominique GILLOT,

Catherine et Philippe VIEMIEWSKI,

Béatrice GUILARD,

Jean-François GUILARD et Monique PERRAUT,

ses enfants, ses gendres et sa belle-fille ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Danièle et Jean-Pierre BLANC, sa belle-sœur et son beau-frère,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GUILARD

survenu ce 28 août 2022,

à l'aube de ses 92 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 5 septembre 2022, à 14 heures, en la Cathédrale Saint-Vincent, à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part sa peine et qui se joindront à elle pour un dernier au revoir à Roger.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Roger a rejoint

Christiane,

son épouse, décédée le 10 novembre 2020.