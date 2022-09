Rentrée scolaire à l'IFSI du Chalonnais : étudiants et apprentis reprennent aussi le chemin de l'école

Jeudi 1er septembre, c'était aussi la rentrée pour les 246 étudiants et apprentis de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

Outre les traditionnelles rentrées scolaires des écoles, collèges et lycées de notre ville, l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Chalonnais accueillait aussi de nombreux étudiants et apprentis qui se dirigeront vers des carrières dans la santé.

Cette année, l'IFSI compte 246 élèves étudiants infirmiers et aides-soignants. 82 étudiants de première année, soit 76 et 6 réintégrations, ont ainsi fait leur rentrée ce jeudi 1er septembre. Ils étaient 65 en deuxième année, 59 en troisième année et 40 futurs aides-soignants, dont 3 avec le statut d'apprentis.

L'ensemble des élèves ont été accueillis par Pascale Loriot et Arnaud Barras, respectivement directrice et cadre supérieur de santé de l'établissement.

L'impact de la crise sanitaire sur la formation se fait toujours sentir sur les effectifs, avec une baisse de 10 % des inscriptions.

La crise sanitaire n'est pas la seule cause de cette baisse des effectifs.

«C'est multifactoriel», soutient Emmanuelle Dupuit, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante.

Représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, cette dernière a tenu à souhaiter la bienvenue à ces futurs infirmières et aides-soignants et pour qui c'est le premier discours devant ces élèves, au même titre que Francine Chopard, la conseillère régionale en charge du sanitaire et social, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

C'est le cœur de celle qui fut pharmacienne dans une autre vie qui a parlé dans le discours de bienvenue plein de bienveillance et d'amour de la conseillère régionale.

Et, comme le veut la tradition, la matinée s'est terminée avec un café et des viennoiseries. L'occasion pour les uns et les autres de faire plus amples connaissances, y compris avec l'équipe éducative, avant de passer aux choses sérieuses.

Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter une très bonne rentrée ainsi qu'à l'ensemble des élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés du Chalonnais.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati