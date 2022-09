Les abonnés de Canal+ encore pris en otage par les milliardaires de la télé

Pour les abonnés de Canal +, nouvelle prise en otage organisée, afin de faire craquer TF1, se servant des téléspectateurs comme une simple variable d'ajustement. Entre Bouygues et Bolloré, la guerre est déclarée entre milliardaires alors que le contrat de 2018 arrivait à échéance en ce 1er septembre, sauf que derrière ça, ce sont les téléspectateurs qui trinquent comme de simples vaches à lait, susceptibles de faire basculer le "deal" des milliardaires d'un côté ou de l'autre. En souscrivant un abonnement, on souscrit un forfait satellite... dès lors que celui-ci n'est pas assuré dans sa globalité, il y a tout simplement une rupture de contrat de la part du groupe Canal +.

Sollicité, Canal + se contente de proposer des chaines en complément du forfait auquel vous avez souscrit, des chaines que vous ne regarderez pas ou peu, à vrai dire. Lorsqu'il est posé la question d'un dédommagement pour rupture de contrat, là ça bégaie un peu plus... et lorsque vous évoquez la volonté de mettre fin à l'abonnement, le ton est tout autre. Alors n'hésitez pas à solliciter Canal + et à faire connaitre vos remarques !

En attendant, l'abonné n'a pas à payer les querelles de milliardaires...

L.G