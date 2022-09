Rencontre avec la chalonnaise Lydie Philippon, chapelière-couturière

*Lydie Philippon est au centre de la photo, photo trio : crédit Poupée de cendres

Après un BEP métiers de la mode et industries connexes, et un BAC Pro Artisanat et Métiers d’Art au lycée Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône, puis une formation d’initiative locale dans la lingerie et corseterie vers Saint-Étienne, Lydie Philippon devient, en 2010, « salariée d’une société qui existait depuis 25 ans dans le secteur de la fabrication de chapeaux, en Bourgogne, où elle a pu apprendre le métier de chapelière », nous explique-t-elle.

En septembre 2016, elle choisit de créer son entreprise ‘Chapeaux Elé-gants’, basée à Châtenoy-le-Royal, où elle crée des chapeaux de soleil en paille (visca, parasisal, riz, panama), d’hiver (feutre, laine bouillie, polaire...) ou de cérémonie. Ces chapeaux sont soit moulés sur presse grâce à des formes chauffées au gaz, soit des modèles coupés-cousus à partir de patrons qu’elle crée et met au point.

Elle propose notamment, pour compléter votre style, des accessoires tels que des écharpes, snoods, gants, pochettes… Que ce soit pour les chapeaux ou pour les accessoires, les modèles fabriqués sont le plus souvent uniques ou disponibles en toutes petites séries. Elle accepte également des travaux de retouches et de confection de vêtements ou tissus d’ameublement.

Elle a à cœur de proposer une collection de turbans thérapeutiques dédiés aux femmes et enfants souffrant d’alopécie. Ses créations sont mises en avant pendant ‘Octobre Rose’ auprès de l’association ‘Toujours Femme’ dont elle fait partie maintenant depuis quelques années en participant aux diverses manifestations organisées dans le Grand Chalon.

Interview :

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler à votre compte et à créer Chapeaux Elé-gants’ ?

Après la fermeture de la société, je souhaitais malgré tout continuer de travailler dans le secteur du chapeau, un métier devenu passion. Je ne me voyais pas faire autre chose d'autant plus que c'est un savoir-faire exceptionnel, très rare de nos jours ; il ne faut pas qu'il disparaisse.

De quand date votre participation à ‘Toujours Femme’ et pourquoi avoir choisi de vous investir dans l’associatif ?

Courant 2017, j'ai rencontré l'association sur un marché de Noël, l'ai revue quelques mois plus tard sur un autre événement où j'exposais mes turbans. J'ai pu échanger avec la présidente et d'autres bénévoles qui m'ont naturellement conseillée sur les besoins, envies, et les choses indispensables dont ces femmes ont besoin durant les épreuves qu'elles traversent. Au fur et à mesure des échanges et des rencontres, j'ai appris à connaître l'association, les différentes activités qu'elle propose, le soutien très important qu'elle apporte aux femmes et j'ai donc pu découvrir des personnes d'une extrême sympathie, bienveillance, de joie de vivre communicative..

Concernant vos confections, avez-vous un style que vous affectionnez particulièrement et qui serait votre marque de fabrique ?

Je suis très attirée par les chapeaux bibi des années 50-60, au final même sans le vouloir il y a toujours une petite touche élégante de ces années dans la garniture de mes chapeaux.

Vous pouvez rencontrer Lydie Philippon dans son atelier/boutique, sur rendez-vous, du lundi au samedi de 9h00 à 18h00, 9 B rue de Cruzille à Châtenoy-le-Royal, mais aussi les mercredis matin, place du marché toujours à Châtenoy-le-Royal. Elle participe toute l’année à des marchés artisanaux, salons ou boutiques éphémères ; ses créations sont présentes en dépôt/vente, dans plusieurs boutiques chalonnaises. Fb chapeauxelegants et www.chapeauxele-gants.com

SBR - Crédits photos : Lydie Philippon. Photos chapeaux cérémonie (1,3,4 avec portrait) et photo trio, crédits photos : Poupée de cendres. Photos transmises pour publication par Lydie Philippon.