Aquarelles et monochromes à la Halle Ronde de Givry : C'est encore à voir ce week-end !

Depuis le 23 août dernier, Danièle Jondeau, Gérard Pourrez et Val Monti exposent leurs aquarelles et autres dessins à la Halle Ronde de Givry, chacun avec son style et ses thèmes de prédilection. Suivez le guide.

Sur votre droite, les bateaux de Gérard Pourrez vous invitent à voguer de Venise aux banquises polaires en passant par une mer tantôt d'huile avec ses grands voiliers, tantôt déchaînée comme avec ce chalutier battant pavillon français au large de monts enneigés. Cette croisière autour du monde se ponctue ici et là de portraits comme cette jeune fille en kimono bleu ou cette joueuse de violon.

Un peu plus loin, Val Monti présente ses monochromes aux animaux et aux personnages élancés sortis d'un monde à la croisée d'Avatar et de la luxuriante jungle indienne dans un style naïf, avec singes facétieux et lions à la crinière hirsute. À côté, en revanche, ce sont des dessins plus réalistes : portraits et plein-pieds de nus féminins et de danseuses de ballet en étirements, mais aussi divers animaux, chevaux de course ou galopant librement entre congénères, éléphants imposants, un léopard s'élançant sur sa proie, et ce chien attendrissant.

Enfin, nous arrivons sur les vives aquarelles de Danièle Jondeau, et en particulier une reprise de la fameuse jeune fille afghane dont la photo du National Geographic fit le tour du monde en 1989. Puis viennent une Liberté guidant le Peuple où une Marianne et un Gavroche ukrainiens brandissent le drapeau jaune et bleu sur fond de villes bombardées. Quel contraste avec l'ordre qui règne à Manhattan illuminée d'un soleil brillant sur les gratte-ciel, où les yellow cabs semblent rouler au pas et les piétons arpentent les trottoirs. Encore plus paisible, ce village provençal planté de cyprès et aux vieilles bâtisses blanches.

Ci-dessous un aperçu de l'exposition. Pour ceux qui préfèrent admirer de leurs propres yeux plutôt qu'à travers un écran ou qui souhaiteraient acquérir une ou plusieurs œuvres, dépêchez-vous, l'évènement se termine dimanche 4 septembre !