Le Centre Hospitalier William Morey accueille dans son hall l’exposition ‘Une histoire de la photographie à travers les collections du musée’

Sur invitation de Philippe Collange-Campagna, Directeur Général du CHWM*, de Philippe Dubot, Président de la commission médicale d’établissement et de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Président du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier William Morey, bon nombre de personnes dont beaucoup d’élus s’étaient donné rendez-vous jeudi 1er septembre à 18h dans le hall de l’Hôpital pour l’inauguration de l’exposition ‘Une histoire de la photographie à travers les collections du musée’ ; « L’occasion de faire entrer la culture à l’hôpital » comme l’a souligné Sylvain Rollot, Directeur adjoint territorial et de la communication GHT - Saône-et-Loire, Bresse, Morvan. Pour cela, l’hôpital a contacté le Musée Nicéphore Niépce qui a préparé une sélection de photos mais également des reproductions de cartes postales (fonds Combier), heureux de présenter quelques photographies de ses collections hors les murs et de poursuivre un partenariat instauré déjà depuis plusieurs années avec le Centre Hospitalier William Morey.

Si cette sélection de photos, faite autour de l’histoire de la photographie, n’a pas pu être présentée à la date du 19 août (Journée Mondiale de la Photographie), faute de temps, elle est aujourd’hui visible dans le hall du Centre Hospitalier William Morey jusqu’au 7 octobre. Les reproductions de photographies sont directement collées sur les vitres, et des images de Chalon-sur-Saône, dont le public est friand, figurent parmi cette sélection qui interpelle visiteurs, usagers et agents… Une vitrine présente également quelques appareils photographiques. Emmanuelle Vieillard, Responsable du service communication et mécénat du musée et Emilie Bernard, Bibliothécaire et commissaire de l’exposition consacrée aux 50 ans du musée Nicéphore Niépce actuellement présentée 28 quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, ont proposé une visite commentée à l’assistance, très attentive aux informations fournies.

Dans son discours, Sylvain Rollot, s’est félicité de cette belle collaboration entre l’hôpital et le musée Nicéphore Niépce et n’a pas manqué de remercier toutes les personnes qui ont contribué et aidé à la mise en place de cette exposition. Lui qui a confié avoir été initié depuis son plus jeune âge à la photographie par son père, a terminé son allocution par une citation d’Henri Cartier Bresson : « Photographier : […] C'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur… ». De même, le 1er Magistrat de la ville, également Président du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier William Morey, a adressé ses remerciements aux personnes investies dans ce projet et n’a pas oublié de saluer les associations qui oeuvrent à l’hôpital : "Lire à l’Hôpital", "Écoute et soutien des enfants hospitalisés" et "Le rêve de Marie Dream" qui, grâce à leurs actions, permettent également aux patients de se libérer quelque peu des contraintes liées à l’hospitalisation.

Après avoir évoqué les différents champs d’intervention où la ville de Chalon-sur-Saône et l’hôpital travaillent de concert, Gilles Platret a tenu à rappeler l’importance de 2022 pour la photographie dans notre ville. D’une part, parce que le musée Nicéphore Niépce souffle cette année ses 50 bougies et d’autre part, parce que la photographie, « dont l’invention est attribuée sans conteste à Nicéphore Niépce », a rappelé avec insistance Monsieur le Maire, a été inventée en 1822 et que « Chalon-sur-Saône est le berceau de Niépce. »

* CHWM : Centre Hospitalier William Morey

SBR