Succès de la 6ème édition du forum de la vie associative et sportive de la ville de Chalon-sur-Saône

Avec pas loin de 8100 entrées et 220 stands presents, ce forum s’inscrit dans une très belle édition d’après COVID!

Fort de son trophée du 3ème laurier du label de la vie active et sportive obtenu lors de la précédente édition, l’O.M.S de Chalon-sur-Saône épaulé par la vie Associative de la Ville de Chalon-sur-Saône, a inauguré son Forum de la vie associative et sportive, ce samedi 3 septembre à partir de 7 heures 30 pour les exposants. Si la ville de Chalon-sur-Saône compte 800 associations, 400 sont veritablement actives. Sur ce forum, 220 stands étaient recensés et composés de 85 associations sportives, 40 associations culturelles, 24 associations de loisirs et environ 66 associations de Solidarité /Santé.

Comment choisir ses loisirs? Ou quel sport pratiquer à la rentrée? Ce samedi, le Parc des Expositions, où se déroulait le Forum de la vie associative et sportive chalonnaise était une mine de bonnes idées pour démarrer l’année. En effet, cet événement à destination du grand public a proposé un vaste panorama de la vie associative et sportive de votre ville.

220 associations ont présenté leurs activités sur une plage horaire continue de 9h à 18h (non stop). Selon les disciplines et activités, des initiations et démonstrations ont été également proposées.

Aussi, à 7 heures 30, sur la tribune composée de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Maxime Ravenet, 7e Adjoint en charge du monde associatif et du développement, Philippe Finas, 9e Adjoint en charge des sports, Thierry Thevenet , Président de l’O.M.S, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal , Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports et Pierre Carlot, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, devant une assemblée de 120 personnes, dont de nombreux élus, présidents de clubs sportifs et associations, avait lieu l’inauguration officielle.

Extraits des discours prononcés:

Thierry Thevenet, président de l’O.M.S : ‘Avant toute chose, je tiens à remercier la ville ainsi que l’ensemble des services de la collectivité ayant permis la tenue de ce 6ème forum des associations culturelles, sportives, caritatives. Cette journée sera une nouvelle fois le miroir du monde associatif Chalonnais. Un monde riche, diversifié et dense. Profitons tous de ce moment intense permettant à tous les clubs de relancer le tissu associatif et présenter l’ensemble de nos activités.

La vie associative doit permettre à tous de se retrouver au sein de nos clubs afin de partager une passion commune pour une activité physique, caritative ou intellectuelle. Nos clubs sont bien évidemment des lieux de rencontres et d’échanges permanents mais également, ils offrent à tous la possibilité d’évoluer dans une atmosphère de bien-être que nos clubs ne manquent pas de vous offrir. Le public que nous accueillerons aujourd’hui, pourra retrouver, au détour de chaque allée, toutes les activités pour lesquelles il souhaite s’investir et vivre sa passion.

Souhaitons également que ce forum déclenche chez beraucoup de visiteurs l’envie de rejoindre les bénévoles chalonnais de nos associations, notamment par la mise en place sur ce forum de la Bourses aux bénévoles par le service de la vie Associative. C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des clubs sportifs de la ville de Chalon-sur-Saône, vous accueilleront sur leur stand afin de vous fournir tous les renseignements nécessaires à la bonne pratique de votre sport favori. Vous pourrez également assister tout au long de la journée à de nombreuses démonstrations sportives permettant de regarder en action les sportifs chalonnais.

Au nom de tous les clubs sportifs chalonnais, je tiens une nouvelle fois à remercier tous les services de la ville de Chalon : les services techniques, la vie associative mais aussi les bénévoles de toutes les associations pour leur dévouement et leur implication pour la réussite de ce forum. Merci à tous, bon forum et bonne saison à l’ensemble des associations chalonnaises!”.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : ” Nous avons voulu depuis quelques années, que le forum des sports puissent s’étendre à l’ensemble du monde associatif mais je n’oublie pas et nous n’oublions pas que c’est l’O.M.S qui depuis de nombreuses années réunit ses clubs affiliés. Merci Thierry et merci du travail que tu mènes avec l’ensemble des équipes de l’O.M.S! Je me permet de commencer mes propos avec des remerciements aussi pour les équipes de la vie Associative de Chalon qui toute l’année sont à votre disposition [...] L’engagement associatif, c’est un engagement de tous les jours mais s’il n’est pas accompagné par la collectivité, même si chaque association est et, doit rester indépendante puisque c’est un principe sacro-saint de la loi 1901. Il n’en reste pas moins que l’accompagnement par la collectivité au sens large, c’est quelque chose qui est essentiel [...] Je voudrais ouvrir ce salon en mettant la barre très haut car nous avons battu l’année dernière un record de fréquentation, puisque nous étions 5000 personnes à avoir franchi les portes de ce salon pour partir à la rencontre du monde associatif et que nous étions moins d’associations, c’est à dire 190 alors que cette année, il y a 220 associations présentes. On voit bien qu’il y a un mouvement et ce mouvement, nous l’avons senti pendant tout l’été. C’est un mouvement de reprise d’activités d’avant l’épidémie! [...] L’objectif que nous nous assignons collectivement, c’est de faire en sorte que le temps de l’épidémie qui était active et qui est derrière nous et dont je souhaite qu’elle ne revienne jamais et bien que nous en profitions pour fixer l’objectif de retrouver et de vous aider à retrouver à minima le nombre de bénévoles et de licenciés que vous aviez avant la crise épidémique [...] Nous avons donc plus que jamais besoin d’offrir à chacune et chacun, une toile associative solide qui soit en capacité de faire contre poids à cette morosité qui nous assaille régulièrement [...] Dès lors, je vous souhaite un bon forum, de belles rencontres, la passion qui vous anime pour présenter vos associations sportives et je vous souhaite surtout et avec moi, tous mes collègues, une très belle année associative 2022/2023. Merci à vous et bonne journée!”.

Le maire annonçait également les nouveautés à destination des associations sur le forum et au cours de l’année: La présence du sport Santé / Handicap, la bourse au bénévolat, un accompagnement de la maison des associations avec une salle supplémentaire de 50 m2 pour la détente (Yoga...), la sortie d’un guide pratique pour les responsables d’associations (service d’aide pour les démarches administratives), un programme de formations sur toute l’année (les jeudis de l’information), la distribution dans tous les services publics du petit livret ‘L’inmanquable’ (qui couvre tous les événements déclarés) ainsi que 2 services gratuits: 1 sur l’événementiel et l’autre sur la réalisation d’infographique, flyer et autres...

S'en suivait le tour des stands.

Lors de cet événement, on notait aussi la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon assisté d’Annie Lombard, Vice-présidente Chargée de la création, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture et de nombreux élus de la municipalité...

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B