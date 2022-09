Le Chalon Basket Club entre dans la saison 2022-2023 en toute décontraction

Le Chalon Basket Club devrait atteindre les 250 adhérents pour cette nouvelle saison sportive, "un chiffre en hausse avec un rythme mesuré" précisent en choeur Gilles Prudon et Marc Mazoyer. "Côté garçons, on est plein chez les minimes, cadets et seniors". Le point noir ? "C'est toujours le même sujet côté encadrement et surtout du côté des bénévoles au sein du club". Un sujet que les deux compères considèrent comme préoccupant mais dont le thème est valable dans de très nombreuses associations ici ou ailleurs. La crise sanitaire ayant quelque peu rabattu les cartes du bénévolat.

Avec le congé maternité de Sofia, le CBC a redistribué les rôles en terme d'encadrement et assure bénéficier "d'un confort du côté des coachs entrainement. On est passé de deux à quatre, et ça change les choses".

Côté prétentions sportives, l'équipe senior garçons évoluera en régional cette année et l'équipe seniors filles reléguée l'année dernière évoluera en pré-nationale. "On paye les difficultés de l'entraînement avec 8 joueurses qui suivaient leurs cours à Dijon. Les contraintes de l'entraînement étaient lourdes. Cette année, on dispose d'une équipe certes plus jeune mais sans doute plus expérimentée pour évoluer en pré-nationale. On devrait jouer le haut de tableau sous le coaching de Virginie".

Un derby 100 % local déjà annoncé le 25 septembre

Et ça va commencer fort du côté du CBC, puisque c'est le concurrent direct, à savoir l'Elan Chalon, que les filles vont devoir affronter le 25 septembre à 15h30 sur le parquet de l'Elan. Un match qui sera annonciateur de la saison, d'un côté comme de l'autre.

Reprise sportive à compter de lundi et les premiers plateaux en U18 se joueront à la Verrerie week-end prochain en accueillant Le Creusot et Palinges.

L'occasion pour info-chalon.com d'adresser un "coucou amical" avec la secrétaire du club, Michèle Gaudillat, toujours mobilisée pour la vie du club à 82 ans.

Laurent Guillaumé