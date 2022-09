Ainsi se « clôt » la Fête de la Vigne

Toutes les bonnes choses ont une fin, et les festivités qui se déroulaient depuis vendredi soir à Givry n'étaient pas en reste. Hier dimanche, il a fait très beau et très chaud, et ça n'était pas dû qu'au soleil.

Défilé au centre-bourg



Quinze heures, le cortège se met en marche pour un parcours Boulevard de Metz » Rue de la République » Avenue de Verdun » Place de la Poste. On y retrouve tour à tour le groupe folklorique des Villageois, en costume traditionnel et paradant avec leurs arceaux desquels pendent des grappes de raisins ; les jeunes de l'US Givry–Saint-Désert avec une démonstration de leur savoir-faire footballistique ; le Givry Boxe Thaï Boran ; les jeunes filles en mauve de l'association L'Attitude dansant sur du Cyndi Lauper ; les fanfares « No Woods Brass Band » et « Les Sourdines à l'Huile », ainsi que l'Orchestre d'Harmonie Saint-Rémy–Les Charreaux dont la marche est ouverte par les pompiers et leurs jeunes recrues.

À être focalisé sur le défilé, on en raterait presque les exposants brocanteurs et du marché artisanal qui longent le parcours. De nombreuses rencontres, dont le Comité de jumelage avec la ville allemande d'Oppenheim, l'association Animation en Côte Chalonnaise et sa vice-présidente Nicole Tatreaux, le Marathon des Vins et le Rêve de Marie Dream. Remontons la rue de l'Hôtel de Ville jusqu'à la Halle Ronde, pour des échanges avec ces deux exposantes de tissus et de statuettes du Cameroun, puis avec l'aquarelliste d'origine québécoise Marie Thibault, l'écrivain autunnois de romans locaux médiévaux Bernard Morot-Gaudry, et enfin Val Monti, qui confirme bien l'influence ressentie dans ses oeuvres.



Le Givry Starlett Club à l'honneur



Après leur victoire le 31 juillet aux Pays-Bas, au point que Givry passe devant la France entière au 13Heures de TF1</a>, les jeunes filles du Givry Starlett Club ont été de la partie, d'abord en se joignant au défilé du centre-bourg avant de se produire les unes après les autres devant une foule innombrable massée aux abords de la Poste. Peu importe qu'elles soient au niveau juniors ou chez les plus expérimentées, leurs costumes vifs et scintillants, leurs plus beaux sourires et leurs performances au son de « Beat It » de Michael Jackson ou d'une musique asiatique style K-pop n'ont pas démenti le bien-fondé de leur sacre international.

La fin de journée s'est alors poursuivie du côté de la Place de l'Église et des diverses buvettes, comme celle de l'Amicale des Sapeurs Pompiers où étaient attablés les fameux Villageois, et, encore plus loin, des attractions de la fête foraine. Pour prolonger l'ambiance festive et estivale depuis chez vous, retrouvez ci-dessous les meilleurs moments de l'après-midi.