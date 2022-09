AVIS DE DECES - Monsieur Dominique GASTALDO

Madame Brigitte GASTALDO, son épouse

Amélie et Julien, Julien et Patricia, ses enfants et leurs conjoints

Inathéa, Jeanne, Agathe, Cloé et Alice, ses petites-filles

Ses frères et soeurs

Toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique GASTALDO

survenu le samedi 3 septembre à l'âge de 67 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 9 septembre à 10H en l'église Sainte-Thérèse de Sainte-Rémy, suivies de la crémation au crématorium de Crissey.

Dominique repose à la chambre funéraire 115 avenue Boucicaut à Chalon sur Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.