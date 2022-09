AVIS DE DECES - Madame Chantal LAMALLE née MARIENNEAU

CHALON-SUR-SAÔNE - TORCY - LE CREUSOT



Gérard, son époux ;

Lionel et Cécile, ses enfants ;

Marie-Claude, Gilles, sa soeur et son frère ;

Jean-Claude, Roger, Anne-Marie, Martine, ses beaux-frères et belles-soeurs ;

ses filleules et nièces;

les familles MARIENNEAU, LAMALLE, LAFAY et AUGOYARD, BLONDEAU, CHAILLET, COGNARD, DUVERNE, FONTAINE, PAUTET et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Chantal LAMALLE

née MARIENNEAU

survenu à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 septembre 2022 à 10h00 en l'église Saint Jean des Vignes de Chalon-sur-Saône. Un recueillement à 13h30 en la salle du crématorium de Bourgogne à Crissey sera célébré à la mémoire de Chantal et l'inhumation de ses cendres aura lieu à 17h30 au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

La famille remercie le SAMU et les pompiers de Chalon-sur-Saône ainsi que l'ensemble du personnel du service réanimation du CHU de Dijon.

Fleurs naturelles uniquement - Pas de plaques.

Chantal repose à la chambre funéraire ROLET de Chalon-sur-Saône au 115 avenue Boucicaut.