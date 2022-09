Cécile, une femme plongée dans le monde Harley-Davidson Chalon

Dans l’imaginaire collectif, le monde de la moto est l’apanage des hommes. Et pourtant, après une longue carrière de commerçante à Chalon, Cécile, la cinquantaine pleine de peps, se passionne pour la vente des motos chez le concessionnaire Harley-Davidson à Sevrey. L’une des plus anciennes marques de motos au monde, et la plus mythique.

De l’hôtellerie à l’univers Harley-Davidson

« J’ai un parcours assez drôle, commence Cécile. J’ai connu Stéphane, mon mari, à l’école hôtelière. Depuis, nous avons toujours travaillé ensemble, d’abord comme sous-directeurs d’un complexe hôtelier, puis nous avons ouvert un salon de thé à Chalon, dans la Grande rue, que nous avons tenu pendant 10 ans avant de le convertir en maroquinerie Bag. Aujourd’hui, Stéphane tient la maroquinerie, et moi, je suis conseillère commerciale chez Harley-Davidson ! »

Si vous voulez connaitre le fin mot de la conversion de Cécile, le voici : tout a commencé le jour où elle offre à son mari le permis moto. Stéphane a toujours aimé les Harley-Davidson et en acquiert une aussitôt après. « Je m’installais derrière et on se baladait en duo, sourit-elle, jusqu’au jour où mon mari me lance en riant qu’il en a assez de me transporter : Et si tu passais le permis, toi aussi ? »

Pari relevé, elle roule sur sa propre Harley, et voilà le couple devenu client du magasin Harley-Davidson, installé à Sevrey depuis 1995. C’est la première concession en Bourgogne, souligne Cécile. Ses nouveaux locaux (au 9, rue des Loches) peuvent accueillir l’atelier et un showroom plus vaste.

L’esprit de la marque

Ils découvrent aussi l’esprit Harley-Davidson, en tous points communautaire : « L’entraide entre motards est bien connue. Par exemple, quand ils se croisent, ils se saluent toujours. Mais entrer dans le groupe Harley-Davidson, c’est encore plus fort, il y a un vrai partage d’expériences. On est une grande famille. D’ailleurs, les vendeurs et les clients se tutoient facilement. Quand tu achètes un véhicule, on te remet une carte HOG (Harley Owner Group) qui marque en quelque sorte ton entrée dans le groupe et t’informe de toute l’activité internationale de la marque. »

Un fort sentiment d’appartenance donc, et qui ravit Cécile à tel point qu’en 2018, elle propose ses services au patron de la concession, Lionel Chenard : « J’avais une longue expérience du commerce et je lui ai dit que, s’il avait besoin de renfort, à l’occasion de portes ouvertes ou des soldes, je pouvais venir aider pour la vente des vêtements. » La saison d’été est un test réussi : « J’ai adoré », commente Cécile. Quelques mois et coups de main plus tard, elle est embauchée en CDI à temps partiel. Un pied dans l’univers Harley-Davidson, avant d’y mettre les deux.

Elle ose le grand saut

Devenir l’une des 10 femmes vendeuses de motos Harley-Davidson dans toute la France, il fallait le faire !

« Je m’occupais donc à temps partiel de la vente des vêtements, mais j’aimais bien écouter Dominique, le commercial des motos. En fait, je m’intéressais à la boutique dans son entier. »

Arrive le moment où Lionel doit recruter un nouveau vendeur moto ; le défi est lancé à Cécile. Pourquoi pas ! Le métier nécessite une formation et le sens du contact humain. Et ça, Cécile l’a reçu en héritage – sa grand-mère tenait déjà un bar-tabac, et l’hôtellerie est une école exigeante, en plus de sa carrière de commerçante chalonnaise. « J’ai même voulu essayer toutes les motos pour pouvoir répondre aux questions des clients, explique Cécile, sourire aux lèvres. Deux formations du groupe Harley-Davidson ont été nécessaires pour connaitre tous les aspects de la vente : les points forts des modèles, mais aussi les équipements, les assurances, le financement… C’était très intense. »

Une femme dans un univers de bikers ?

Cécile ne manque pas d’arguments sur la question.

« Au départ, c’était ma grande question, confie-t-elle, mais dans les faits, c’est un atout. Devant la clientèle masculine, le rapport de force est totalement modifié : on n’est pas dans la compétition. Du côté des clientes, ça facilite aussi le contact : elles osent poser davantage de questions. Je suis dans la vente depuis assez longtemps pour n’avoir aucun complexe à répondre : “ça, je ne sais pas, je te redis”. Donc finalement, une femme dans cet univers majoritairement masculin, ce n’est pas incompatible du tout ! »

« Et puis, la clientèle Harley-Davidson a changé d’image : ce n’est plus le biker voyou un peu bourru, elle a rajeuni. Certains modèles aussi sont beaucoup plus accessibles, des jeunes peuvent s’offrir un beau véhicule d’occasion pour 7 000 €. »

« Je m’épanouis à nouveau dans la vente parce que c’est un tout autre produit et une autre clientèle. Harley-Davidson est une marque premium, c’est le rêve américain, donc un achat plaisir. Quand le client passe la porte, il est dans un monde qui le fascine. »

Il est vrai qu’on dit trouver, parmi le public Harley-Davidson, les fans les plus passionnés et les plus fidèles.

L’ambiance du magasin

Nul doute que c’est le “boss”, Lionel, qui donne le ton. Et là-dessus, aucune fausse note ! Comme lui, Cécile a géré son entreprise, son regard est donc aiguisé : « Lionel est quelqu’un de très ouvert, très gentil. Il répond aux besoins de ses collaborateurs, parce que, pour lui, la qualité de l’ambiance est essentielle. Quand il m’a embauchée, il m’a dit : “Il y a les compétences, et il y a l’acceptation de l’équipe.” Chaque nouveau membre doit être accepté par les autres, c’est une des conditions pour souder l’équipe. Et en effet, on s’entend tous très bien, on fête les anniversaires, on mange souvent ensemble, et parfois, le samedi soir, on va tous boire un coup à côté, au Ground Zero Café ! »

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

