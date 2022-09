Dans le cadre du Forum des Associations la Ville a honoré ses champions et ses bénévoles

N’y compte-t-on pas une soixantaine d’associations ? Mais sans de nombreux bénévoles ces associations auraient beaucoup de mal à tourner.

Depuis plusieurs années, dans le cadre du Forum des Associations, la municipalité honore ses champions et ses bénévoles. Et pour la huitième édition, qui s’est tenue en ce premier samedi de septembre sur la place de la mairie, elle n’a pas dérogé à la tradition.

Du plus jeune président... à une championne du monde

Avec pour ordonnateur Jérôme Vincent, adjoint au monde associatif et à la vie sportive, la cérémonie, présidée par Louis Margueritte, député de Saône-et-Loire, et par Florence Plissonnier, conseillère départementale et maire de Saint-Rémy, a permis ainsi d’honorer non seulement Dorian Kriss, qui, à la tête d’Anim’Jeunes, est, à l’âge de 16 ans, le plus jeune président d’une association san-rémoise mais aussi une championne du monde, en la personne de Louwine Gauthier, laquelle avec ses copines du Givry Starlett Club a décroché récemment aux Pays-Bas le titre pompoms face aux redoutables Américaines. A signaler le joli tir groupé des boxeurs san-rémois aux championnats de France avec une médaille d’or et trois médailles d’argent. De quoi fêter de la plus belle des manières les 30 ans du club cher au président Driss Essabar.

« Saint-Rémy est riche en sportifs » a fait remarquer Jérôme Vincent. Des sportifs qui tout au long de la saison se sont illustrés au niveau local, régional, voire national. « Heureux de se retrouver », aux dires de Florence Plissonnier et de Louis Margueritte, après deux saisons perturbées par le Covid-19.

Ils ont été récompensés

David Tollard, vice-président, juge arbitre, Tennis Club.

Khalifa Oueslati, arbitre, accompagnateur bénévole, Football Club.

Equipe U17 masculins Union Sportive, championne de Saône-et-Loire basket.

Sylvie Olivier, Ambre Lebeau, Anaïs Myard, Harmony Kalinoski, Emma Di Lecce, Alexandra Poitoux, coaches de K’Dance.

Assia Safi, championne de Bourgogne moins de 40 kg, Judo Club.

Louwine Gauthier, championne du monde de danse pompoms.

Nihel Guillouchi, vice-championne de France, Kaïs Ouassef, champion de France, Jessim Ouassef, vice-champion de France, Waël Rahman, vice-champion de France, Boxing Club

Dorian Kriss, président Anim’Jeunes.

Alexis Michon, bénévole à toutes les manifestations.

G.H.T.