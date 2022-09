Les amis de Lilian Theureau lui rendent un hommage à son image

Notre ami, humble et généreux, avait le théâtre, la littérature et le cinéma pour raisons de vivre.

Sa culture était encyclopédique, précise, modeste.

Il nous manque déjà tant.



Pour lui rendre un dernier hommage vous pourrez également vous joindre à nous autour d'un verre et d'une scène et partager nos anecdotes, nos souvenirs, dans cette salle où il aurait du être parmi nous et faire ce qu'il aimait le plus : jouer !



Salle des fêtes des Charreaux samedi 17 septembre à 18h30.

Même si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, vos messages adressés à [email protected] seront transmis à ses parents pour leur faire chaud au coeur.



Ses amis

DÉCOUVREZ LE TEASER DU SPECTACLE QUI DEVAIT ETRE JOUE LE 17 SEPTEMBRE