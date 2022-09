Maxence Rodot, 16 ans, élève de Terminale et des rêves plein la tête

Élève de Terminale générale, option Arts Plastiques au Lycée Mathias à Chalon-sur-Saône, Maxence Rodot est un adolescent qui sait ce qu’il veut : devenir couturier ! Pour cela, il travaille déjà d’arrache-pied à sa toute première collection regroupant pas moins de 20 tenues qui seront présentées lors d’un défilé à l’issue de la représentation de la Compagnie XIX au Théâtre du Port Nord, le 12 novembre au soir. C’est dire s’il reste peu de temps pour finaliser ce projet, mais Maxence est confiant et déterminé.

De fil en aiguille… quand le confinement suscite des vocations

Lors du 1er confinement, Maxence employait déjà son temps libre à la broderie et au dessin mais avait envie de « quelque chose de nouveau », comme il nous l’explique lors de notre rencontre. Cette envie, chemin faisant, prend tout son sens lorsqu’il tombe sur une vidéo qui montre comment confectionner une peluche avec de vieilles serviettes. Ni une ni deux, il téléphone à une camarade et chacun de leur côté s’essaie à leur tour à cette activité. Résultat mi-figue, mi-raisin, nous confie en riant ce jeune lycéen, néanmoins habile dans son art.

Quelques tutoriels plus tard, les deux adolescents décident de se lancer dans la confection d'un tote bag, en jean le concernant, alors qu’il ne coud à cette période qu’à la main. C’est sa sœur qui lui vient en aide en lui donnant sa machine à coudre ; nouvelle révélation… « C’est là que tout a réellement commencé ! », nous explique-t-il.

‘Une excursion dans le monde de la mode’

Maxence coud maintenant depuis deux ans. Autodidacte, sa curiosité le pousse à aller voir du côté des grands couturiers. Deux d’entre eux, vont tout particulièrement l’inspirer : Jean-Paul Gauthier et Thierry Mugler. Il s’intéresse à l’histoire de la mode, à la corseterie, voit le film ‘Le diable s’habille en Prada’ qui enfonce le clou et qui lui donne l’idée de créer une série de 10 tenues qu’il a commencée en décembre dernier, puis finalement, 20 tenues seront réalisées tant les idées abondent. Dans son sillage, il entraîne ses camarades de classe qui l’aident dans son entreprise, soit en cousant selon ses directives, soit en prenant part au défilé en tant que modèles.

Une cagnotte pour lui venir en aide…

Pour le moment, c’est Maxence lui-même, ainsi que ses parents, qui financent ce projet qu’il a nommé ‘une excursion dans le monde de la mode’. Fin août, il crée une cagnotte sur Okpal ( / Une excursion dans le monde de la mode ) et compte bien s’adresser notamment à la ville de Chalon-sur-Saône et la Région pour trouver un soutien supplémentaire lui permettant de mener à bien ce projet dont l’échéance est proche. Pour ce qui est de l’avenir, Maxence Rodot, qui fêtera ses 17 ans en fin d’année, souhaiterait intégrer à la rentrée prochaine une école de mode à Paris, Lyon ou Strasbourg. Souhaitons que son talent et sa motivation soient récompensés !

SBR - Photo portrait : Info-Chalon. Visuels 'créations' fournis par Maxence Rodot pour publication, logo @m.adeleineart