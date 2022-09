Nouvelle organisation pour les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche Comté

La structure régionale dans son besoin d’évolution constante, travaille depuis quelques semaines sur la mise en place d’une nouvelle organisation. Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté est composé de six administratives : une conseillère réseau, une animatrice installation régionale, une secrétaire comptable, une assistante administrative, une chargée de mission changement climatique/ environnement et une déléguée régionale (embauchée par la structure nationale et mise à disposition en région).

Dans un souci de structuration et réorganisation de la structure régionale, et pour répondre à l’accroissement des compétences de l’échelon régional, Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté a décidé d’innover dans le réseau en créant un poste de directeur pour la structure régionale

C’est Jessica Durget qui assurera cette fonction. Cette dernière accompagnera le Président et le Secrétaire Générale de la structure et sera également présente pour accompagner les autres administratives. Ses nouvelles missions la conduiront notamment à être l’interlocuteur des autres Organisations Professionnelles Agricoles et partenaires.

L’annonce de cette prise de poste a été faite lors du discours de clôtures des Terres de Jade, dimanche dernier à Vallerois-le-Bois par Florent POINT, Président des JA BFC.

La nouvelle structuration implique également les autres administratives, tant par leurs missions que par la dynamique du réseau autour. En effet, sur chaque dossier, il est attendu qu’un élu référent soit présent pour le bon fonctionnement et la représentation auprès des institutions et de la profession agricole.

La bonne mise en place de cette nouvelle organisation va s’échelonner progressivement.