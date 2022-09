EQIOM ouvre au grand public sa carrière de Chaux (21) le 17 septembre 2022

Lors de cette journée, EQIOM Bétons, acteur engagé de la filière industrielle française et investi dans l’économie circulaire et la préservation de l’environnement, proposera aux locaux de rencontrer ses équipes et de découvrir le site d’exploitation à travers une visite guidée (durée : 1h).

Cette journée sera rythmée par des ateliers ludiques, animés par des professionnels du secteur qui expliqueront aux visiteurs le fonctionnement d’une carrière et les différentes étapes de la fabrication des granulats.

Située à proximité de Dijon, la carrière de Chaux propose une large gamme de granulats destinée aux professionnels du BTP et aux particuliers.

Rendez-vous

le samedi 17 septembre à partir de 10h00 jusqu’à 16h

Adresse du site :

Carrières Bourgogne Sud (C.B.S)

D25, Rue de la Serrée

21700 Chaux

Coordonnées GPS : 47.143, 4.909

Évènement sur inscription : 06 07 46 11 69