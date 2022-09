AVIS DE DECES - Madame Germaine LECOQ née HAMON

SASSANGY - CHALON SUR SAÔNE - SAINT-RÉMY



Bernard et Esther Lecoq,

Christine et Stéphane Le Dain,

ses enfants ;

Alexandre et Tatiana,

Cyrielle et Atchy,

Christian,

Eileen,

ses petits-enfants ;

Maëlys,

son arrière-petite-fille ;

ainsi que toute la famille

et ses amis de la Villa Thalia,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine LECOQ

née HAMON

survenu à l'âge de 100 ans.

Ses obsèques seront

célébrées le vendredi 9 septembre 2022 à 14h30 en l'église du Sacré Cœur à Chalon sur Saône, suivies de l'inhumation au cimetière de Sassangy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements