Rencontre avec Céline Terrier, créatrice de la société ‘La Bricole de LeenC' et fondatrice du collectif ‘Les 12 Colette’

Rien n’arrête Céline Terrier, 38 ans, mariée, 3 enfants, débordante d’énergie et fourmillant d’idées ! Cette jeune femme dynamique, « vraie bourguignonne » comme elle aime à se définir, enchaîne les succès ; et elle a fait de sa passion, son métier.

« J'adore dresser de belles tables. Je tiens ça de ma mère : « Le couteau à droite, la fourchette à gauche !!! ». Nos Noël à 5 étaient mes préférés... Elle créait ses menus à la main, brûlait les rebords pour en faire des parchemins. Je mettais la table... non... je dressais la table ! », nous explique-t-elle. Ces moments de partage allaient définir les contours de sa vie professionnelle : « Des tables accueillantes, chaleureuses, qui réunissaient les gens, tous différents les uns des autres, et j'admirais tant cette passion qu'elle avait à réunir les gens. Je tiens ça d’elle et aujourd’hui, je transmets ça! »

C’est ainsi qu’elle crée, en juin 2021, ‘La Bricole de LeenC’ en proposant de la belle vaisselle de nos grands-mères. Les tables sont agrémentées également de bougeoirs, vases et autres décors. Après 1 an d’existence, l’activité s'est développée et aujourd'hui, Céline propose également tout un décor sur mesure pour tout événement. Pour ce faire, elle chine beaucoup et son showroom, situé à Varennes-le-Grand, est plein de trésors : du rotin, du vintage, du 60s/70s… « J'aime le vécu des objets, j’aime donner une deuxième vie aux choses. J’adore égayer les jolis instants de vie de mes clients, passionnément, avec de belles mises en scène à leur image », nous explique-t-elle ; sa spécialité est le vintage/rétro/bohème.

Forte du succès de l’inauguration, à sa création, du showroom qui a accueilli pas moins de 300 personnes en une journée, ‘La Bricole de LeenC’, associée entre-temps aux ‘Colette’, a développé cet été un nouveau concept en Bourgogne avec l’organisation clé en main d’Enterrements de Vie de Jeune Fille (EVJF). Réunissant aujourd’hui 4 Colette, et autant de savoir-faire, à disposition de la future mariée avec la mise en place de différents ateliers, le collectif a proposé de planifier des EVJF autour de 4 grands axes : Pique-nique élégant (avec possibilité de brunch) avec La Bricole de Leen’C, atelier floral avec Gentil Coquelicot, atelier pâtisserie avec L’Atelier sucré, shooting photo avec Anaëlle Pelletier, Photographe. Cependant, personnalisables ou modifiables, à cela peuvent s’ajouter d’autres prestataires (Brunchs, balades en 2CV / estafette, ‘Etrott', massage bien-être, dégustation de vins, accès piscine, jacuzzi, yoga avec nos différents partenaires…)

Bulle ‘pique-nique élégant’ jusqu’à l’automne et showroom cet hiver

Le succès ayant été au rendez-vous, et poursuivant son ascension, le collectif souhaite étendre ce projet, non seulement aux Enterrements de Vie de Jeune Fille mais aussi proposer ce panel de services aux entreprises (séminaire) et aux particuliers (anniversaire/journée entre ami(e)s…).

Céline développe un concept unique en Saône-et-Loire avec les pique-niques élégants. Pour cela, elle a investi dans 2 bulles (une été et une hiver) pour un moment romantique duo ou entre ami(e)s. Les bulles sont de 2 à 6 personnes.

La mise à disposition de ces bulles est possible pour vos petits événements, réceptions et pique-niques, et s’étend jusqu’aux mois d’octobre / novembre. En parallèle de cette offre de service, les ‘Colette’ travaillent déjà au prochain événement : un mini marché de Noël avec atelier / vente de produits créateurs / shooting photo extérieur… La forme que prendra exactement cet événement est encore en cours de discussion.

Interview :

Céline, quand et pourquoi avoir créé ‘La Bricole de LeenC’ ?

J'ai créé la Bricole autour de mars / avril 2021 et je me suis réellement lancée en juin 2021, le 12 exactement ! J'étais assistante maternelle depuis 12 ans, avec l'envie d’être très présente pour mes enfants, 2 garçons et une fille. Ils ont aujourd’hui respectivement, 15 ans, 13 ans et 10 ans... donc beaucoup plus autonomes, et me concernant approchant la quarantaine, j'ai ressenti un besoin de vivre pour moi professionnellement ! Je n'ai pas l'impression de travailler tellement je suis passionnée par ce que je fais. Ma société s'adresse à tous ceux qui créent un événement : du simple pique-nique à la demande en mariage, aux EVJF, mais aussi anniversaire, mariage… Ils peuvent faire de la location "sèche" ou me choisir pour créer sur mesure toute une décoration.

Vous êtes également fondatrice du collectif ‘Les 12 Colette’. Comment est né ce projet ? Qui regroupe-t-il ?

J’ai créé mon collectif en septembre 2021 ! J'avais à cœur de m'entourer de professionnelles de qualité pour nous unir lors d'événements, de mutualiser nos réseaux, de nous soutenir, de nous élever ensemble… Je voulais des nanas entrepreneuses, bourguignonnes et investies !

Au départ, nous étions 12 (12 étant mon chiffre fétiche comme vous l'aurez compris !). Certaines sont parties d’elles-mêmes, pour d’autres, les divergences, de projets et d’objectifs et parfois de façon de travailler, ont fait que nous avons mis un terme à notre collaboration ; mais nous accueillons des Colette éphémères qui se joignent à nous sur un événement bien défini, c’est plus pertinent comme ça. Aujourd’hui, pour les projets communs et définissant la base de notre structure, nous sommes 4, toutes issues de l'événementiel... c'est bien plus cohérent pour des projets communs. Les choses évoluent, bougent et on apprend au fur et à mesure. Donc, continuent de me suivre dans mes idées folles : Anaëlle, photographe ; Sophie, créatrice de fleurs stabilisées, et Laetitia, cake designer. Nous nous comprenons, nous fonctionnons toujours main dans la main et ce, depuis un an ! Que du bonheur !

Pourquoi ce nom ‘Les 12 Colette’ et quel bilan faites-vous de cette première année ?

12 car, comme évoqué, ce chiffre a une place importante dans ma vie, dans mon quotidien. Colette est une écrivaine bourguignonne, avant-gardiste et née en janvier comme moi et puis ce prénom un peu rétro correspond à tout ce que j'aime finalement ! C'est Anaëlle qui l’avait trouvé, j'ai voulu ajouter mon chiffre 12 devant.

Mes prestations plaisent… Je m'investis à 100% pour mes clients ! J'aime voir leur sourire, leurs larmes d’émotion parfois… C’est ma récompense, c’est si gratifiant !! Quant à nos prestations Colette... c'est tellement satisfaisant d’avoir une super équipe qui fourmille d'idées donc forcément avec plein de projets !

Pour en savoir plus : Fb ou instagram labricoledeleenc - Contact : [email protected]

