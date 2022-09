Éric Mermet, maire de Crissey, démissionne

« C’est une décision qui a été difficile à prendre, ce n’est en aucun cas lié à la vie crissotine, mais aujourd’hui l’énergie n’est plus là » a t’il confié ce jeudi soir à info Chalon.

A la tête de deux entreprises, la première qui a été créée en 2015, la seconde en plein cœur de la crise sanitaire, Éric Mermet avoue « qu’il a fallu faire un choix ».

« Nous avons fais de belles choses, assez innovantes même, comme les projets participatifs en collaboration avec les crissotins. Ce pari de vouloir impliquer tout le monde, nous l’avons relevé et j’espère que cet aspect participatif perdura au sein de la commune ».

Mais après 15 ans de vie d’élu local, Éric Mermet a décidé de rendre son écharpe : "J'ai maintenant besoin de mettre mon énergie ailleurs" a t-il ajouté.



Et à l’heure du bilan, il a confié à info Chalon une anecdote personnelle : son fils lui a demandé quels étaient ses 3 « kiffes » en tant que maire de Crissey.

Pour le premier, monsieur le futur ex-maire de Crissey indique qu’il s’agit de la première journée citoyenne qu’il a organisé et qui a réuni plus de 200 personnes. Du jamais vu dans un petit village de 2500 habitants !

« C’était magnifique, il y avait une quinzaine de chantiers de fleurs, de nettoyage de maçonnerie etc ! A ce moment là, avec mon équipe on s’est dit : en fait on n’est pas 19 mais 2500 ! On a senti cette volonté des crissotins de participer à la vie communale ! »



Pour le second « kiffe », monsieur Mermet évoque le projet du restaurant scolaire, qui a vu le jour à la rentrée et est, finalement le dernier grand chantier de sa vie d’élu.

« On est passé d’une petite cantine de village quelconque où l’on mangeait des plats « tout prêts » à un beau restaurant scolaire avec un véritable chef qui utilise des produits frais et locaux. Un projet énergivore qui représente 4 ans de travail dont nous sommes plutôt fiers».



Enfin pour le dernier moment fort, Éric se souvient de sa première élection en 2014 : « ce moment où après des mois de campagnes, face à une liste opposante, les résultats tombent et là c’est la fête ! ».

Éric Mermet, a souhaité remercier tous les habitants de la commune de Crissey « qui se sont engagés à nos côtés et aux projets de la commune », mais aussi son équipe d’élus bien sûr qui « ont joué le jeu de ce fonctionnement participatif innovant ».

Il a également insisté sur l’extrême professionnalisme des agents municipaux : « une superbe équipe avec un très grand sens du service public ».

Enfin, Éric Mermet a tenu à préciser qu’après 15 ans d’efforts pour retrouver une situation financière saine, il laisse un bilan positif et assure, que la commune de Crissey, pourra faire face aux difficultés financières qui arrivent grâce à une gestion budgétaire dont il est assez fier.



La démission de Monsieur Mermet, entraîne de facto, la destitution de l’ensemble du conseil municipal dans la mesure où celui ci est incomplet. (NDLR : une élue a démissionné durant le mandat)



Sonnés par le choc de l’annonce de cette démission, c’est donc vers de nouvelles élections municipales que se dirigent les habitants de Crissey.



Il est fort à parier que dès ce vendredi matin, au sein du village, les habitants n’auront qu’un sujet à la bouche, tant Monsieur Mermet aura marqué la vie municipale crissotine.





Amandine Cerrone.