La reprise est de mise au Judo Club Chalonnais !

Le Judo Club Chalonnais propose ses cours dès l'âge de 5 ans le mercredi matin de 10h30 à 11h30 où une approche ludique du Judo est mise en place pour les plus jeunes.

L'école de Judo pour les 6/7 ans se tient le mercredi de 14h00 à 15h00 puis de 15h15 à 16h30 pour le groupe de pré-poussins (7/8ans). Chaque groupe se veut homogène pour un meilleur apprentissage du Judo.

Les poussins (2013/2014) se retrouvent quand à eux 2 fois par semaines le lundi et le jeudi de 18h15 à 19h15, catégorie qui peut commencé à s'épanouir techniquement et qui se frotte aux premières vraies oppositions en compétition.

Les benjamins et les minimes 1ère année foulent le tatami le mardi et le vendredi de 18h00 à 19h30 avant de laisser place aux plus grands de 19h30 à 21h15.

Cette saison, le Judo Club propose également 2 cours de Taïso, le lundi et le mercredi soir de 19h30 à 20h45, destiné aux adultes qui désirent pratiquer une activité physique, renforcement musculaire et circuit training dans une ambiance conviviale.

Le directeur Technique Yann DU CLOSEL, et le jeune professeur Frédéric MAZUE vous attentent afin de vous faire découvrir toutes les facettes de cet art martial venu du Japon.

Pour tout renseignement le Judo Club Chalonnais vous ouvre les portes du Dojo , 26 rue de la Paix à Chalon, 06.81.48.00.30 ou par mail : [email protected]