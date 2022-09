Boules Lyonnaises : Un Espace Bruno Girard et des terrains Guy Thibert et André Bruyéron pour le clos papillot

De nombreuses personnalités politiques présentes à l’inauguration!

Suite au décès de leur président Bruno Girard en début d’année 2022, Georges Desbrosse, Vice-président du Club « la Boule d’Or Chalonnaise » (boules lyonnaise) et l’ensemble des membres du Club associés à la municipalité avaient organisé une cérémonie d’Hommage par la pose de plaque à titre posthume afin d’inaugurer l’espace Bruno Girard et les terrains N° 4 et N°5 à Guy Thibert (ancien président) et André Bruyéron (ancien trésorier).

Sur place, lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Dominique Melin , Vice-présidente en charge des sports, de Philippe Finas, 9ème Adjoint en charge des Sports, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Serge Rosinoff, Conseiller Délégué Chargé de la mémoire et du monde patriotique, de Monique Brédoire, Conseiller Délégué Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Gilles Vechambre, Directeur des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, de Patrick Varraut, Responsable en charge des équipements sportifs, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S assisté de Jean Luc Durand, de Marie Claire Girard accompagné de sa fille Ludivine et son petit fils Oscar, de Madame Bruyéron…

Une cérémonie qui commençait par la diffusion d’un film d’une dizaine de minutes, réalisé par la Section Suisse du club de la Boule d’Or Chalonnaise, supportant des témoignages de joueurs envers leur président et les photographies de celui-ci.

S’en suivait, l’inauguration de la plaque à titre posthume pour le terrain numéro 5 destiné à André Bruyéron

L’inauguration de la plaque à titre posthume pour le terrain numéro 4 destiné à Guy Thibert.

L’inauguration de la plaque à titre posthume pour l’Espace Bruno Girard

Extrait du discours prononcé par George Debrosse : « C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous tous parce que pour nous l’Espace Bruno Girard, était quelque chose d’important. Tous simplement parce que Bruno, c’était notre président mais c’était plus un ami qu’un président. Voilà je ne vais pas vous en dire plus ! ». (Grosse émotion)

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Chacun a bien noté qu’il y avait beaucoup d’émotions aujourd’hui! Ce n’est pas un événement anodin de donner un nom et ce soir même, de donner trois noms lorsque ces lieux sont encore peuplés de la mémoire, de souvenirs de ceux qui ne sont plus parmi nous. Je peux attester que ce projet tenait absolument à cœur de l’ensemble des membres du club et que c’est un projet qui a muri et qui s’est imposé de lui-même. Parce que quand on a donné du temps, notamment au bureau, que l’on a donné beaucoup d’amitié aussi aux autres, que l’on a donné beaucoup de soi tout simplement et que l’on part , parce que la maladie est hélas la plus forte, alors on laisse derrière soi une affection qui ne peut plus s’exprimer. Moi j’ai senti dans la demande du club qui avait été faite, monsieur le Vice-président, le moyen à travers ces plaques et en particulier de l’Espace puisqu’on a deux terrains qui ont aussi été baptisés ce soir plus le Grand Espace, le moyen pour vous, de continuer à dire l’affection que vous avez porté à chacun des trois à qui nous rendons hommage ce soir. Je veux vraiment vous remercier car nous avons l’exemple hélas de certains club qui après avoir connu des disparitions de personnes très importantes et très investies, qui ne survivent pas à ceux qui ont tellement donné ou qui ont du mal à repartir parce que c’est une épreuve qu’il faut traverser et ce n’est pas simple [...] Il y a beaucoup de tristesse mais aussi beaucoup d’habitude que le président avait ; des idées d’ailleurs car Bruno n’en manquaient pas pour faire avancer le club et le risque derrière sa disparition, cela pouvait être le coup d’arrêt, la démotivation et la dispersion! Ce n’est pas le cas ici et je pense mesdames que c’est le plus bel hommage que l’on puisse rendre à vos maris parce que le fait malgré leur disparition, que leurs amis soient encore là, qu’ils continuent d’échanger, qu’ils continuent d’avancer et bien je ne vois pas de meilleur hommage. C’est un hommage paradoxal parce qu’on voudrait vraiment encore partager ces moments avec eux, qu’on se dit qu’ils ne sont pas là pour le voir mais peut-être sont-ils là pour le voir et qu’ils ne sont pas si loin que çà, en tout cas c’est ce qu’on peut souhaiter collectivement [...] Puisque ce club a de plus en plus de licenciés en gagnant des adhérents en ce début de saison et bien je sais pertinemment aussi que la rénovation d’un espace de jeu, c’est forcément une incitation à venir rejoindre l’équipe […] Des travaux de rénovation qui ont eu un coût global de 58 300 euros afin de vous donner satisfaction [...] Alors merci à tous de faire vivre ce lieu . On reste bien évidement à vos côtés et maintenant, avec les beaux hommages qui ont été rendus ce soir, avec cette reconnaissance que l’on exprime pour tout ce qui a été fait par nos chers disparus pour le club, vous avez qu’une obligation, c’est de le porter encore plus haut les couleurs de ce club. Merci beaucoup !

L’événement se terminait par le buffet de l’amitié aux invités.

