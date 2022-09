Le député Louis Margueritte se prépare à une rentrée parlementaire 2022 intense

Si la période estivale a été tendue pour les parlementaires, la rentrée s’annonce tout aussi intense et dense. Louis Margueritte, député Renaissance de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire dresse un état des lieux des dossiers qu’il va défendre à l’Assemblée nationale. Plus de détails avec Info Chalon.

Déjà sur le terrain depuis une quinzaine de jours, Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, a repris le chemin de l’Assemblée nationale pour une rentrée politique qui s'annonce mouvementée pour la majorité dont ce dernier est issu.

Ainsi, si localement, le député était présent aux forums des associations de Chalon-sur-Saône, Buxy, Saint-Rémy et Châtenoy-le-Royal ou encore à la remise de la Légion d'honneur à un vétéran de la Guerre d'Algérie à Montcenis, il se prépare pour les journées parlementaires du groupe Renaissance et les travaux de la Commission des projets de finance, notamment en ce qui concerne le budget de l'État et des collectivités territoriales.

«Je suis très enthousiaste de continuer le travail engagé depuis mon élection», nous dit-il.

Pour Louis Margueritte, il n'y a pas de secret, «il faut être très présent sur le terrain et très engagé sur les dossiers du territoire (entreprises, collectivités) et les dossiers nationaux, notamment fiscaux».

Des dossiers comme le pouvoir d'achat, la couverture médicale du territoire et les réformes (énergie, Ministère de l'Intérieur, assurance-chômage,...).

Les permanences du député seront ouvertes au public dès le 19 septembre à Chalon-sur-Saône au 11 Rue au Change le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin; à Montceau-les-Mines au 26 Rue de la République, le lundi, mardi et jeudi, sur rendez-vous pour d'autres créneaux horaires.

Si les dates d'inauguration des deux permanences ne sont pas encore connues, le député qui se «très attentif aux remontées des habitants rencontrés» nous précise qu'elles seront ouvertes à tous.

Ce week-end, Louis Margueritte sera présent aux forums des associations d'Épervans et Torcy ainsi qu'à la Foire annuelle des Bizots.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati