La ville de Chalon adresse toute son amitié à la ville de Saint-Helens

il a adressé un courrier à David Baines, Maire de Saint-Helens, Ville jumelle de Chalon-sur-Saône depuis 1963, dont voici la traduction française :

“Monsieur le Maire,

Chers amis de Saint-Helens,

Profondément attaché à l’amitié qui nous lie, je tiens pour le premier de mes devoirs de vous adresser l’expression des plus fidèles condoléances de la population de Chalon-sur-Saône dans la peine que la disparition de la Reine Elizabeth II cause aux habitants de Saint-Helens et du Royaume Uni tout entier.



L’attention que votre Reine a toujours porté à la solidité des relations entre votre pays et la France nous fait ressentir cette perte avec douleur.

Nous savons qu’Elizabeth II, par ses insignes qualités de Chef d’État et son exceptionnelle longévité, a apporté à votre peuple une stabilité que les épreuves subies au cours de ces 70 dernières années ne sont jamais parvenues à ébranler.

Sa figure familière a largement débordé les frontières du Royaume Uni et du Commonwealth. C’est bien pourquoi, à Chalon comme partout dans la République française, non seulement nous comprenons votre chagrin, mais nous le partageons pleinement.

Dans l’attachement qui existe entre nos deux villes, je forme le voeu que nous puissions prochainement nous retrouver, à Chalon comme à Saint-Helens, pour poursuivre sur ce chemin commun que nous avons choisi de tracer ensemble depuis la signature de notre jumelage en 1964.



Soyez assurés, Cher Monsieur le Maire, Chers amis de Saint-Helens, de l’amitié des Chalonnais et des Chalonnais et de mon plus respectueux dévouement.

Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône”