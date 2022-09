 Une nombreuse assistance pour la présentation officielle de la nouvelle plaquette familles-seniors

Florence Plissonnier, maire de la ville, assistée par Pascale Barbier, adjointe aux solidarités, aux affaires sociales et au logement, présentait la plaquette familles-seniors répertoriant tous les rendez-vous pour la période allant de septembre à décembre 2022. Une présentation marquant la reprise des activités communales après l’habituelle trêve des vacances estivales et à laquelle assistaient Eric Richard, adjoint, Pascal Gerardin, Bénédicte Pinsonneaux, Pascale Desray et Gaby Theulot, conseillers municipaux.

En préambule, Florence Plissonnier a confié « Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et de nous retrouver après tous ces mois difficiles ». N’oubliant pas de rappeler, en sa qualité de professionnelle de santé, qu’il y a encore le Covid-19 qui se promène et qu’il faut donc toujours faire attention...

Des activités pour tout le monde... et pour tous les goûts

Aidées par Chrystelle Desvignes, directrice du pôle service à la population, Martine Bonnin, directrice du CCAS, et Magali Lebeau, référente service familles seniors, Florence Plissonnier et Pascale Barbier ont détaillé toutes les activités inscrites au calendrier des quatre mois à venir. Et comme chaque semestre elles sont très nombreuses... On retrouvera bien évidemment Nettoyons la nature le 24 septembre, Octobre Rose le 8 octobre, Le Jour de la Nuit le 14 octobre, les Mercredis du Cinéma les 26 octobre et 28 décembre, Movember le 5 novembre, le Téléthon le 3 décembre, et les Illuminations avec la venue du Père Noël le 4 décembre. On peut également citer le Vendredi de la Danse dès le 16 septembre, la visite du château de Drée le 12 octobre, le goûter des seniors le 13 octobre, le bal des Frissons à l’occasion d’Halloween le 2 novembre, le repas des seniors le 4 novembre, la remise du colis des seniors le 9 décembre, ou encore la visite du marché de Noël de Montbéliard le 21 décembre.

Début des inscriptions le 12 septembre

Une ou plusieurs activités vous intéressent... Et vous voulez vous inscrire. Rien de plus simple ! Il suffit de venir à l’Espace Simone Veil, situé au 3e étage de la mairie, le lundi 12 septembre de 14 heures à 16 heures, les mardi 13 et mercredi 14 septembre de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, et le jeudi 15 septembre de 9 heures à 12 heures.

G.H.T.