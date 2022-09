GOLF : Nouvelle victoire de Gérard Cour dans la coupe MMA M2H Solutions

roisième l’an passé derrière Simon Zacchini et Damien Dupuis, il s’est à nouveau imposé en ce dernier dimanche d’août en devançant d’un coup Richard Fourneret. Et ce, malgré un départ catastrophique avec un triple bogey au trou n°1. Convenez qu’il y a mieux pour débuter une partie ! Richard Fourneret s’est consolé en s’adjugeant de justesse le classement net devant Bertrand Allègre.

La fidélité de MMA M2H Solutions

Carl Fraselle qui animait pour la première fois la remise des prix, s’est plu à souligner la fidélité du cabinet d’assurances du 6 place de la République. S’adressant à Frédéri Maurin, son responsable, le président de l’AS Golf a fait remarquer «Tous les clubs ne font pas des compétitions chaque dimanche et c’est grâce à des partenaires comme vous qu’à Chalon on y parvient ». Le président Fraselle a également remercié Colette Beauvois et Annie Comparot pour avoir tenu la traditionnelle pause du 9 à la plus grande satisfaction des concurrents. Des concurrents venus relativement nombreux, puisque cette compétition de reprise après l’habituelle trêve estivale a rassemblé pas moins de quarante-trois joueurs, dont plusieurs golfeurs franciliens.

Avant que ne débute véritablement la remise des prix les participants ont eu une pensée pour leur amie Danièle Metz, brutalement disparue quelques jours auparavant. Avec son mari Pascal, Danièle ne manquait jamais ces moments conviviaux...



Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 30 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 45.

2e série dames : brut : 1. Françoise Perier (Chalon) 17 ; net : 1. Françoise Perier (Chalon) 37.

3e série dames : brut : 1. Chantal Vercelli (Chalon) 6 ; net : 1. Françoise Créchet (Chalon) 40.

1re série messieurs : brut : 1. Gérard Cour (Chalon) 22, 2. Richard Fourneret (Chalon) 21 ; net : 1. Richard Fourneret (Chalon) 33, 2. Bertrand Allegre (Chalon) 33.

2e série messieurs : brut : 1. Théo Joby (Chalon) 29 ; net : 1. Théo Joby (Chalon) 45, 2. René Beaumont (Chalon) 41, 3. Renaud Boucharlat (Chalon) 40, 4. Yann Morland (Chalon) 38, 5. Alain Rolland (Chalon) 38.

3e série messieurs : brut : 1. Sébastien Pourette (Chalon) 14 ; net : 1. Sébastien Pourette (Chalon) 40, 2. Paul Contamine (Chalon) 35.

Gabriel THEULOT