En prévision de son ouverture imminente, le restaurant LA MARIA recherche Serveur / Serveuse (H/F) en CDI

Pour son ouverture à Chalon/Saône, le restaurant La Maria, cuisine traditionnelle mexicaine, cherche activement un(e) serveur(se) pour compléter son équipe en salle. Dynamisme et sens du contact sont des qualités essentielles pour mener à bien vos missions.

Vous disposez d'une expérience réussie en restauration à table, de préférence dans un environnement à volume moyen (40 couverts).



Missions :

· Accueillir les clients et les installer

· Présenter le menu et prendre la commande

· Aller chercher les plats en cuisine et les servir

· Offrir les boissons puis débarrasser

· Présenter l’addition et encaisser



Profil :

· Créer une relation avec les clients

· Habilité(e) à travailler dans un environnement au rythme dynamique

· Travailler en équipe

· Contrôle des règles et techniques du service

· Maîtrise parfaite de l’art relationnel

· De bonnes connaissances en espagnol, anglais ou autre langue seraient un gros plus.



Nous proposons

· Salaire compétitif selon expérience

· Mutuelle et prévoyance santé à la charge de l’entreprise

· Possibilité d’un contrat 35h ou 39 h





Si vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, dynamique et multiculturelle, veuillez envoyer votre candidature à [email protected]i-systems.com