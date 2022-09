A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine au musée Vivant Denon, découvrez ou re-découvrez l'exposition "Des épées pour la Saône ?"

Découvrez l’exposition en visite flash ou en autonomie, assistez à la reconstitution d’un atelier d’artisan bronzier et à la fabrication d’objets en bronze, échangez avec les archéologues sur leurs pratiques expérimentales, rencontrez la société des amis du musée Denon ou profitez du week-end pour flâner dans nos collections permanentes. C’est gratuit !

Visites flash de l’exposition « Des épées pour la Saône ? »

Tout au long du week-end du 17 au 18 septembre, découvrez l’exposition "Des épées pour la Saône ?" et les trésors de l'âge du Bronze en quelques objets phares, accompagné d’un médiateur.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 17h (durée 45 min)

Reconstitution d’un atelier de métallurgiste de l’âge du Bronze

En lien avec l’exposition « Des épées pour la Saône ? », l’association Ermina reconstituera tout au long du week-end un atelier d’artisan bronzier comme il y a 4000 ans en illustrant les différentes étapes de la chaîne opératoire (construction du foyer, concassage et tri du minerai, réduction, coulée d’objets). L’expérimentation archéologique cherche à reproduire le geste d’artisans à partir des vestiges et traces trouvés sur des sites, et permet d’apporter des connaissances précieuses sur ces technologies anciennes. Assistez à ces démonstrations de coulée de bronze et échangez avec les archéologues et chercheurs sur les résultats de leurs expérimentations.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h

Visite libre de l’exposition « Des épées pour la Saône ? »

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir l’exposition « Des épées pour la Saône ? » et les trésors immergés dans nos cours d’eau. Pour une découverte de l'exposition adaptée aux enfants, un livret de visite jeune public vous sera remis gratuitement à l'accueil.

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Visite libre des collections permanentes

Découvrez une collection riche de plus de 25 000 objets archéologiques, 11 000 sculptures, œuvres graphiques, objets ethnographiques, ponctuant 100 000 ans d’histoire. Pour célébrer le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, des codes QR sont positionnés à proximité d’une sélection d’œuvres autour du thème de Vivant Denon et l’Egypte. Flashez- les avec votre smartphone !

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Rencontre

La Société des amis du musée Vivant Denon présentera ses activités, voyages et conférences.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Texte : Communiqué - Visuel : Buste de Vivant Denon © musée Vivant Denon