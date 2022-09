Végétaliser votre intérieur avec «Verdure»

En matière de revêtements muraux intérieurs, les possibilités sont infinies. Valentin Berthier, un jeune Mellecéen a décidé de se spécialiser dans des solutions à la fois acoustiques, design et naturelles. «Verdure» réalise vos murs, cadres et logos végétaux personnalisables. Plus de détails avec Info Chalon.

Le végétal n'entre plus seulement dans la maison par le biais du traditionnel vase ou du pot de fleurs. Les solutions innovantes et design pleuvent sur la décoration pour adapter notre intérieur à la nature afin d'améliorer nos modes de vie urbains et stressés.

Originaire de Mellecey et détenteur d'un BAC Pro aménagement paysager, Valentin Berthier, 26 ans, a peut-être une solution pour une décoration vivante et pleine de fraîcheur permettant un mode de vie plus sain.

«À la base, je suis pas très école, je voulais ouvrir ma propre boîte de paysagiste. Je voulais voir si ça valait le coup de poursuivre mes études en BTS Aménagement paysager. Au final, pour ma part, aucun intérêt. Mon objectif était de compléter mes compétences que j'ai acquis. J'ai commencé à creuser du côté des lycées des grosses villes comme Lyon qui proposent ce cursus dans le but d'intégrer un BTS technico-commercial en jardins et végétaux d'ornement. Il y en a trois en France, les deux autres sont à Paris et en Bretagne», nous confie le jeune homme.

C'est lors d'un stage effectué durant ces deux ans passés à Dardilly, le pôle économique de l'ouest de la métropole de Lyon, qu'il entend parler pour la première fois d'innovations dans le domaine, du végétal stabilisé, un procédé 100% écologique qui consiste à plonger le végétal dans une solution de préservation à base de glycérine et d'alcool afin de stopper sa croissance.

Trés intéréssé par cette technique novatrice, Valentin a suivi une formation à Saint-Genis-Laval (Rhône), dans une jardinerie spécialisée dans le végétal stabilisé.

«J'ai adoré ce stage et même après une heure dans les embouteillages, je passais mon temps là-bas du matin au soir, à tel point qu'ils devaient limite me virer à cous de pompes. Je ne voyais pas ça comme un travail», poursuit-t-il.

Après une année sabbatique et une autre chez Castorama en tant que conseiller de vente en végétaux, Valentin décide enfin de se lancer en créant sa micro-entreprise qu'il nommera tout simplement, «Verdure».

Comme dit l'adage, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

«Enfin, c'est Verdure Intérieur pour être précis mais Verdure, ça le fait aussi ! Je voulais donner un nom bien français à ma boïte pour promouvoir le Made in France», précise-t-il.

Du lichen pour le lettrage végétal, des mousses de forêts et des feuillages en tant que base pour des murs végétaux, sont la marque du Mellecéen qui s'est associé au fondateur d'ADT Solutions et co-fondateur de CowoBee, Antoine Nicollet, un fabricant 3D et véritable Géo Trouvetou de notre ville.

«J'ai fait la connaissance de Valentin quand il m'a contacté afin de réaliser une signalétique grand-format. À ce moment-là, je ne faisait pas encore de signalétique. En revanche, son projet m'intéressait et depuis, nous travaillons en étroite collaboration», nous dit ce dernier.

