AVIS DE DECES - Madame Geneviève BONNARD née NICOLAS

CHALON-SUR-SAÔNE



Christine et Jean-Louis MOISSENET,

Denis et Geneviève BONNARD,

ses enfants ;

Emmanuelle-Sophie, Amandine-Marie et Florent, Jean-Vincent MOISSENET,

Camille et Rianaina,

Clément et Maëva, Timothé BONNARD,

ses petits-enfants ;

Maël, Méline, Léa, Léopol,

ses arrière petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève BONNARD

née NICOLAS

à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le vendredi 16 septembre 2022 à 15 heures en l'église Saint-Paul de

Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir

Jacques BONNARD

son époux

Jean-Charles BONNARD

son fils

Julien MOISSENET

son petit-fils.