Le Cercle Nautique Chalonnais : Cette fabrique à champions a répondu aux questions info-chalon

Une restructuration a été nécessaire en ce début de demi-saison !

Comme tous les clubs sportifs chalonnais, la COVID 19 est venue aussi frapper aux portes du Cercle Nautique Chalonnais pour amoindrir les effectifs des nageuses et nageurs.

Info-chalon est venu à la rencontre de Patrick Trioen , Président du Cercle Nautique Chalonnais et de Luc Bourriez (Directeur Technique du club) qui ont accepté de répondre à nos questions :

Comment s’est déroulée la sison précédente avec la COVID 19 toujours présente ?

« D’un point de vue des licenciés, on a eu une baisse sur la saison précédente bien évidement parce que l’on était comme les autres clubs chalonnais touché par la Covid à la rentrée sportive où on ne bénéficiait pas de toutes les ouvertures de bassins mais surtout on était pas en capacité d’accueillir tout le monde suite aux restrictions sanitaires. Après si on parle des résultats sportifs, pour cette saison là, on s’en est plutôt bien tirés avec un groupe Elite qui était assez fort composé d’Anastasia Urbaniak, de Clément Rivière et Mathys Chouchaoui qui ont relevé haut les couleurs du club avec des qualifications sur les Championnats d’Europe, Jeux Méditerranéens pour Mathys et Clément et des beaux résultats pour Anastasia sur les Championnats de France et les Championnats Universitaires. Donc une saison en demi-teinte par rapport à la baisse de nos licenciés mais on a réussi à faire quand même une belle saison sportive avec des jeunes également qui ont eu des résultats très intéressants sur les championnats Open à Amiens fin juillet donc c’est plutôt encourageant pour l’année à venir ! ».

Justement sur le premier semestre 2022 et les six mois à venir, où en est le Cercle Nautique ?

« Alors on est en cours de réinscription puisqu’on reprend sur cette 2ème partie de saison en septembre et cela semble bien parti même si nous pensons que l’on ne retrouvera pas le nombre de licenciés d’avant Covid. Par contre, nous avons restructuré l’organisation avec les éducateurs car nous avons eu 2 départs, Alexandre Legrand et Andy et du coup Christian Yax a récupéré le groupe CAF (Centre d’Accession et de Formation) et moi (Luc Bourriez), j’ai en charge les lycéens de la section d’excellence sportive en parallèle avec Christian. Un nouvel éducateur a pris ma place pour les collégiens de 4ème et 3ème en la personne de Léo Germain. Sur le reste, rien n’a changé, David Navarro reste sur l’encadrement des 6ème et 5ème , Jonathan Veillard sur l’encadrement des avenirs et Simon Lagareiro sur le groupe section compétition juniors. Voilà la structuration des groupes compétitions après viennent tous les autres intervenants qui sont engagés sur l’encadrement de la formation, les écoles de natation, sur la préparation BNSSA et toutes les autres activités (aqua forme...). Sinon début 2022, c’était deux gros points, les Championnats de France Open et les championnats de France jeunes au mois de juillet qui ont été plutôt rassurants car nous avons une grosse percée chez les jeunes. On a par exemple la petite Sarah Hoareau chez les jeunes, Blandine Boggio, Oscar Defois-Pernot, Arthur di Catarina-Martin, Marion Legrand sur les Opens par contre les grands ont tiré un peu moins leur épingle du jeu même si certains font 2 podiums, Anastasia 2 podiums sur le 200 x 4 nages et sur le 50 mètres nage libre, Mathys fait un podium sur le 100 mètres dos, par contre chez les plus jeunes, il n’y a pas forcément de podium. En revanche Laura Nemeth et Janice Gauthier font de belles performances et c’est bien pour l’avenir! ».

Une nouvelle saison s’annonce, quelles sont vos ambitions ?

R : « Alors nous avons eu beaucoup de départs chez les plus vieux (nos cadres) car ils sont partis sur des plus grosses structures ! Anastasia et Alix Prédine sur Amiens, Mathys, Clément et Roméo à Nice, ils sont tous post-Bac donc beaucoup de départs ! On va s’occuper des jeunes avec les premières échéances qui arrivent notamment les Championnats de France en bassin 25 mètres, Les France Elites (destination toujours pas connue) si ce n’est qu’ils auront lieu la première semaine du mois de novembre donc la deuxième semaine des vacances scolaires et d’ailleurs, nous avons deux qualifiés avec Lorine Picard et Angèle Mauny. Ensuite mi-décembre les championnats de France en juniors bassin de 25 mètres qui se dérouleront à Massy où là, nous avons 5 qualifiés Angèle Mauny, Laura Nemeth, Jeanne lise Gauthier, Emilie Mir et un garçon avec Wael Fakir, ces nageurs ont été sélectionnés dans les meilleurs temps des 12 premiers. Dans la saison 2023 qui démarrera ensuite, en janvier il y aura les Championnats de France Elites, juniors… et pour les jeunes les compétitions auront lieu en décembre 2023 ».

Y aura-t-il des compétitions ici à Chalon-sur-Saône ?

R : Oui, il y aura d’abord les Championnats régionaux qui se dérouleront le 9, 10 et 11 décembre 2022 et ensuite il y aura le meeting national qui est prévu le 3, 4, 5 février 2023 ! ».

Le Cercle Nautique, c’est combien de nageurs et éducateurs ?

R : « A l’heure actuelle, on approche 650 nageurs licenciés, 6 éducateurs à temps plein et d’autres intervenants pour les autres vacations. Sinon, nous travaillons toujours en partenariat avec le lycée Emiland Gauthey et avec le Collège Jean Vilars ! ».

C’est quoi la journée d’un nageur collégien ou d’un Lycéen qui veut faire de la compétition ?

R : « Pour un lycéen, c’est 6 heures 15 au bord du bassin pour un échauffement à sec, 6 heures 30 dans l’eau jusqu’à 8 heures 30, musculation jusqu’à 9 heures 15, petit déjeuner au Cercle Nautique et direction les cours avant de revenir le soir à 17 heures et nager jusqu’à 19 heures 30, donc 2 séances par jour+ 1 le samedi matin (sauf le dimanche) !

Pour les collégiens de 4ème et 3ème Ils ont une séance par jour (le matin), sauf le mercredi et jeudi où ils ont deux séances. C’est à dire 6 heures 15 au bord du bassin pour un échauffement à sec, 6 heures 30 dans l’eau et le soir 17 heures + une PPG (Préparation physique).

Pour les collégiens de 4ème et 3ème c’est une séance par jour, le lundi à 16 heures et le reste de la semaine (le midi) plus une le vendredi soir et une le samedi matin ! ».

Pour information le Cercle Nautique informe ses nageurs qu’il n’y aura aucune restriction sur les activités sportives des compétiteurs pour les mois à venir. Il fait savoir qu’il reste des place également pour les ateliers aquaphobe, aquaforme, pour la préparation au BNSSA ainsi que pour les sections de natation ‘Ado collège et lycée’.

