27 664 € HT d’investissement en travaux dans les nouveaux locaux du Relais Petite Enfance de Saint Rémy.

Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, Violaine Commeau-Deplaude, directrice du service petite enfance du Grand Chalon, Laëtitia Bonnot référente travaux, Laëtitia Sagot coordinatrice petite enfance au Grand Chalon ont été accueillis par Dorothée Blanc responsable du Relais Petite Enfance de Saint Rémy lors de la visite des nouveaux locaux.

La stratégie à 10 ans (2015-2025) mise en place par le Grand Chalon pour le secteur de la Petite enfance a pour objectif d'améliorer le bien-être au travail des agents et d'offrir un accueil confortable et épanouissant aux enfants.

La crise sanitaire a nécessité un réaménagement des espaces de l’Escale, lieu de restauration scolaire et de loisirs. Le besoin de place pour réorganiser correctement ses services a obligé le Relais Petite Enfance de Saint-Rémy à quitter, en février dernier, ses locaux habituels situés à l'Escale.

Le Grand Chalon a créé des nouveaux locaux pour le Relais Petite Enfance de Saint-Rémy. Après une installation provisoire, le Relais Petite Enfance de Saint-Rémy a pris possession de ses nouveaux locaux au foyer logement pour personnes âgées Louis Aragon. Cet équipement est situé au centre de la commune, ce qui le rend plus accessible aux assistants maternels.

Les travaux des nouveaux locaux ont été pris en charge par Le Grand Chalon et la CAF. Les travaux réalisés ont permis d’améliorer la fonctionnalité des locaux, l’accueil des assistants maternels, tout en préservant le confort et la qualité d’accueil des enfants, mais aussi les conditions de travail des agents.

Les travaux réalisés :

Cette opération a été traitée en maîtrise d’œuvre interne par le service architecture et patrimoine du Grand Chalon, en lien avec les utilisateurs de la structure.

• Aménagement d’un bureau pour la responsable

• Aménagement d’une salle d’activité propre au RPE.

Des travaux complémentaires sont prévus à l’automne :

• Création d’un extérieur sécurisé avec grillage et portillon

• Création d’une zone ombragée sur l’extérieur.

Les travaux permettent l’accueil des assistants maternels et des parents dans un lieu dédié pour tout l’accompagnement administratif.

Ils permettent également un accueil de qualité pour les enfants et les assistants maternels, dans un objectif de professionnalisation sur les temps d’animation.

Ce lieu va également permettre la mise en place de projet intergénérationnel en lien direct avec la résidence Louis Aragon.

Pour ce Relais Petite Enfance il a été investi 27 664 € HT de travaux : peinture, menuiserie, aménagement extérieur, volets électriques.

Le financement des travaux a été pris à hauteur de 50% par la CAF, soit un montant de 13 832 € HT et 50 % par le Grand Chalon, soit 13 832 € HT.

Le Grand Chalon a investi cet été 600 000 euros pour les travaux de rénovation des structures Petite enfance.

C.Cléaux