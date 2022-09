"Pas de risque de black-out cet hiver" assure RTE

Le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu, mais il pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1 à 5% dans la majorité des cas, et jusqu'à 15% dans les situations météorologiques les plus extrêmes", a détaillé RTE dans un communiqué alors que le gouvernement doit présenter dans la journée les nouvelles modalités du bouclier tarifaire pour 2023. Une bonne nouvelle alors que les commandes de groupes électrogènes et autres outils du genre explosent ces dernières semaines, en prévision d'un hiver rigoureux.

Elisabeth Borne doit dévoiler ce mercredi après-midi les scénarios possibles pour affronter les pics de consommation d'énergie cet hiver et détailler les nouvelles modalités du bouclier tarifaire pour 2023. De toute évidence, le scénario d'une hausse de 15 à 20 % des factures est à l'ordre du jour.