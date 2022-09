Des ateliers pour s'ouvrir au numérique à la mairie de Givry

Du 7 septembre au 9 novembre, 8 Givrotins peu à l'aise avec les outils modernes ont l'occasion de suivre des sessions de formation chaque mercredi (et non lundi, comme indiqué dans le dernier Givry Infos).



Projet initié par le Grand Chalon sous la supervision de la vice-présidente en charge du numérique Sylvie Trapon, et de Rémy Cordonnier, adjoint municipal (en photo lors du point presse), Givry est l'une des communes-pilotes et les ateliers se déroulent dans la salle Poncey, à droite en entrant dans la cour de la mairie.



Devenir autonome

Que les novices se rassurent, le codage d'applications complexes n'est pas du tout au programme. Pendant dix séances d'une heure et demie, l'accent est mis sur la progression et l'acquis dans la durée, de la capacité à naviguer au sein de l'espace de travail d'un ordinateur (ou d'une tablette si l'on préfère le côté tactile) aux recherches lambda sur Internet, en passant par les logiciels de bureautique et de messagerie.

Tout ce qu'il faut pour ensuite être autonome et se faire un appel en visio avec les petits-enfants, scanner des documents, effectuer des achats en ligne et des démarches administratives, à l'heure où de plus en plus de services publics et commerciaux sont dématérialisés, mais aussi dans un monde où il faut rester vigilant en termes de protection de ses données personnelles (mots de passe, photos) et d'arnaques web. Sans parler des insupportables pop-ups et des menus peu ergonomiques.

L'ambiance est studieuse et bon enfant à la fois. Comme rien ne vaut de pratiquer par soi-même, les huit élèves, taille idéale pour que l'animateur puisse se pencher sur les besoins individuels, sont face à leur ordinateur portable (personnel ou prêté par la municipalité). Il est permis de copier sur son voisin et de bavarder pour s'entraider, et le prof Sébastien Gendre, l'un des cinq conseillers embauchés par l'intercommunalité pour une durée de deux ans, a de l'humour (essayez donc, alors que vous découvrez les touches, de taper au clavier à la vitesse de Bruce Tout-Puissant !).



Le numérique pour tous

Mais si les participants de cette saison sont tous des séniors, l'isolement numérique n'est pas une question d'âge ou de condition sociale car les jeunes générations traînent autant sur les réseaux sociaux qu'elles traînent d'importantes lacunes sur le plan d'un usage professionnel. De même, les parents ne sont pas toujours au fait des rapports qu'entretiennent leurs enfants avec ces outils (ex : code parental, visualisation des relevés de notes). Et bien d'autres publics encore sont en demande d'apprentissage : contact a donc été pris avec la caserne Carnot et ses jeunes recrues dont certaines viennent d'Haïti, ainsi qu'avec la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, où les détenus sont (en principe) coupés du numérique.

À Givry, les places sont pour l'instant complètes et la demande est forte. Une vingtaine de volontaires sur la seule commune ont pu se faire connaître en février dernier, et l'initiative globale a déjà bénéficié à un bon millier de personnes, comme le confie Isabelle Bergeret, chargée du projet d'inclusion numérique. Un bilan sera dressé entre les différents intervenants courant janvier, avec très probable reconduction en 2023.

Pendant ce temps, les services en charge de l'inclusion numérique interviennent dans les résidences séniors et les épiceries sociales, et le conseiller numérique se tient à disposition de tout usager, une fois par mois de 9 heures à midi à la mairie de Givry. Un problème de messagerie électronique ou de gestion de vos fichiers photos ? N'hésitez pas à contacter la mairie pour fixer rendez-vous pour l'une des dates suivantes, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier (toujours un jeudi).