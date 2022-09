Golf -  Coupe Aquilus Piscines et Spas : les jeunes au top

En 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19, ils avaient été soixante quatorze joueurs en lice, c’est-à dire deux fois plus qu’en 2022.

De jolis scores

Si le nombre n’était pas au rendez-vous la qualité était bien là avec de jolis scores à la clé, puisqu’il a fallu faire un résultat de 37 pour espérer l’emporter. Les spécialistes comprendront... Il y a trois ans la compétition, déjà disputée en scramble à 2, avait été gagnée par une paire de golfeurs chevronnés composée de Philippe Landrot et de Joseph Maglione. Cette année les jeunes de l’école de golf et du « sport études » ont montré qu’ils étaient prêts à prendre la relève des plus anciens. En s’adjugeant aussi bien le classement brut par Hugo Ressiguié, associé à l’Annécien Nolhan Taton que le classement net grâce au duo familial formé par Faustine et Léandre Planté.

Seulement dix-huit équipes au départ... Il en faudrait pourtant plus à Eric Santioni pour perdre le moral. Le responsable d’Aquilus Piscines et Spas n’en a pas moins conservé le sourire et a laissé entendre que l’épreuve serait reconduite en 2023.

Les résultats

Brut : 1. Hugo Ressiguié (Chalon) - Nolhan Taton (Lac d’Annecy) 37, 2. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 37.

Net : 1. Faustine Planté (Chalon) - Léandre Planté (Chalon) 45, 2. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 44, 3. Sébastien Pourette (Chalon) - Pierre Denis (Chalon) 43, 4. Frédéric Laugier (Chalon) - Denis Pabiszak (Chalon) 42, 5. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Jean Gerhart (Chalon) 41.

Gabriel-Henri THEULOT