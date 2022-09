Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Style’S, la boutique mode au féminin

Le clin d’œil info-chalon !

Ouvert depuis vendredi 2 septembre la jolie boutique Style’S vient d’ouvrir ses portes 9 rue des Cloutier à Chalon-sur-Saône (à la place du cordonnier).

Dans ce magasin de prêt-à-porter féminin, Sibel, la gérante du magasin, propose à sa clientèle une sélection de vêtements de taille S à XL en provenance de couturiers parisiens ainsi que de nombreux accessoires : sacs, pochettes, colliers, bracelets, écharpes, maroquinerie…

Attentionnée et à l’écoute, elle saura vous conseiller sur le meilleur choix possible. Privilégiant les matières confortables et tendance, cette boutique convient tout à fait à la femme élégante, stylée, chic ou décontractée.

Venez découvrir sa collection.

Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 09 H 30 à 12 H et de 14 H 00 à 19 H 00. Renseignements : Tél au 07 78 25 79 46.

J.P.B.