Septembre en Or cette opération encore méconnue qui devrait pourtant être sur le devant de la scène car il s’agit de la sensibilisation des cancers pédiatriques

Un chèque de 5000 euros pour l’association ‘Le Rêve de Marie’!

Mercredi 14 septembre, à 17h, Claire Denay, Présidente de l’Association ‘Lumière, la scène s’engage’ remettait un chèque de 5000 euros suite au concert d’Yves Jamait à l’Association ‘Le rêve de Marie’ dans le but de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des enfants hospitalisés.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Des parents de ‘Marie’, Sylvie Garopin (trésorière de l’Association le rêve de Marie), Didier Garopin (Président de l’Association le rêve de Marie), du Docteur Michel François ( Chef du service pédiatrie) et tous les adhérents et sympathisants de l’association du ‘Rêve de Marie’.

Sylvie Garopin confiait à info-chalon.com : « On se retrouve ici dans le cadre de Septembre en Or qui est encore méconnu alors que c’est le mois dédié à la sensibilisation des cancers pédiatriques. On est là aussi pour faire connaitre aux gens de la région que l’association « Le Rêve de Marie » prend en charge 8 heures de soins supports au service pédiatrique à Chalon.3 heures de réflexologie avec Laurence, 3 heures de sophrologie avec Valérie et 2 heures pour l’art-thérapie avec Sabrina. Pour dire aussi aux gens qu’on aide les jeunes adolescents et les jeunes adultes en rémission en les emmenant comme en juin dernier en weekend Dream qui sont vraiment des journées cocoonings. Alors il faut vraiment que les jeunes sachent tout cela car on sait qu’il y a des jeunes adolescents et adultes à Chalon et dans la région qui pourraient en bénéficier et cela leur ferait un bien fou ! D’ailleurs comme cela a bien marché, nous allons proposer 3 weekends dream l’année prochaine. Nous allons aussi nous lancer dans des ateliers artistiques gratuits pour que les jeunes adolescents et les jeunes adultes qui sont là en traitement ou en rémission puissent en bénéficier. Des ateliers qui se dérouleront ‘Hors les Murs’, c’est notre souhait donc pas à l’hôpital mais soit à domicile soit dans un atelier. C’est pourquoi les jeunes qui en ont le besoin doivent nous téléphoner en disant, j’ai besoin d’une séance et nous, on va l’organiser soit à domicile, soit en groupe ou par exemple une fois par mois dans l’atelier de l’art-thérapeute ; des ateliers qui vont se dérouler dans la joie et dans la bonne humeur car c’est très important. Il faut savoir tout de même qu’il y a 2 500 enfants et adolescents qui tous les ans sont diagnostiqués d’un cancer et si on ajoute les jeunes adultes cela fait 3 500 et sur les 2 500, il y en a 500 qui malheureusement ne guériront pas ! ».

Yves Jamait précisait : « Celle qui est à l’origine de cette action, c’est Claire Denay. C’est elle qui a tout organisé, qui a eu l’idée et qui m’a expliqué la cause pour mon concert. Bien sûr, étant père de 5 enfants et responsable d’une association ‘Grandir’, j’ai tout de suite accepté. J’étais entièrement d’accord surtout que l’on s’était rencontrés avec les parents de Marie et l’association. Alors je reconnais que je me suis senti sensibilisé à cette opération et effectivement à partir du moment où ils m’ont contacté et que je n’avais pas de date de concerts prévues, j’ai répondu oui et je suis venu faire ce concert ! ».

Claire Denay : « Il faut savoir que ce n’est pas la société de production D2P qui a organisé cet événement. C’est l’association dont je suis présidente et qui se nomme ‘Lumière, la scène s’engage’. Car l’objectif de mon association, c’est d’organiser des concerts et des spectacles au profit de causes et donc le premier événement cela a été ce concert au profit de l’association « Le Rêve de Marie » avec la participation d’Yves Jamait et sa société de production qui a été absolument super sur l’accompagnement du projet. Derrière cette opération concert, nous avons pu sortir 5 000 euros qui vont être remis à l’association Le Rêve de Marie et qui vont servir à financer 1 an d’Art-Thérapie pour les enfants du service (hôpital) ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B